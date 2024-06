“¡Queremos justicia!”: desplazados de Tila exigen al gobernador Rutilio Escandón fin a la violencia

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Se cumplieron seis días del desplazamiento masivo de miles de habitantes del municipio de Tila, y después de una semana, las autoridades no han podido cuantificar los daños ocasionados a varias familias cuyas casas, comercios y vehículos fueron quemados o dañados.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, afirmó que, a través de un esfuerzo conjunto entre las autoridades federales, estatales y municipales, se ha avanzado en el diálogo con el fin de evitar los conflictos y la violencia, y mantener la paz y la tranquilidad en el municipio de Tila; sin embargo, los desplazados exigen justicia, el desarme de los grupos armados, que se liberen órdenes de aprehensión contra los asesinos, y se instale un cuartel de la Guardia Nacional, entre otras demandas.

De acuerdo con los desplazados, las negociaciones para su regreso están estancadas. Los afectados siguen en albergues de la comunidad de Petalcingo y en el municipio vecino de Yajalón, aunque la mayoría se ha alojado con familias solidarias de los municipios de Chilón, Tumbalá, Salto de Agua, otros han empezado a rentar casas.

A diario los pobladores acuden a Tila, ya sea para alimentar a sus animales de corral, mascotas, o sacar pertenencias. El pueblo se mantiene solitario.

Los que quieran regresar, tienen las garantías; pueden ir a ver que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional están en Tila. Nadie está apresurando las cosas, sabemos que se tiene que mejorar la confianza”, dijo a los desplazados un funcionario de la Secretaría de Gobernación

El representante del gobierno federal informó a los desplazados: “vamos a hacer una mesa para los que no quieran regresar y los vamos a estar atendiendo aquí (en el albergue en Yajalón), no vamos a desamparar a nadie, ni vamos a desatender el albergue, las personas que consideren que pueden ir, pueden hacerlo, el Ejército está presente resguardando la zona; no tengan temor porque no se va a levantar hasta que tengamos las condiciones”.

Sabemos que “cada caso es diferente; nos podemos quedar con los que tengan un inconveniente y los que no, vayan y observen, pueden regresar (al albergue) si no están de acuerdo, pero sí es importante que ustedes observen físicamente cómo está ya el Ejército en la zona”.

El funcionario agregó: “tendrá que ser un proceso paulatino. Brigadas de Protección Civil, están limpiando porque hubo vehículos volteados, había desmanes, están limpiando y se ha estado trabajando para restablecer los servicios de agua y luz”.

A través de un micrófono el enviado de Segob dijo que “las personas que tengan inconveniente, nos quedamos, armamos la mesa y vamos atendiendo los casos, y los que escuchen lo que estamos diciendo de que hay seguridad, por favor, bríndennos también esa oportunidad, vayan y observen y pueden regresar los que consideren y los que no, adelante”.

“¡Queremos justicia!”, le gritó uno de los desplazados.

Otro de los desplazados señaló que “los militares y la Guardia Nacional está en el pueblo, pero no en los anexos. Queremos que entre la seguridad a todos los anexos; hasta que haya seguridad vamos a regresar, principalmente en los anexos Sañojá y Nicolás Bravo, ahí no ha entrado la Guardia Nacional”.

Las demandas de los desplazados son: Instalación de una base o un cuartel de la Guardia Nacional de manera permanente en Tila; que se ejecuten ordenes de aprehensión contra los asesinos, los pirómanos y los violadores de Sañojá y a su cómplices. Reinstalación de los servicios básicos, agua potable, electricidad, salud, educación, telefonía e internet.

Además, que se ejecute el desarme inmediato de cualquier grupo armado ilegal sin importar denominación o filiaciones; custodia de carreteras y caminos vecinales a fin de garantizar todo tipo de abastecimientos; retenes permanentes en los principales accesos al pueblo con revisión obligatoria en busca de armas y explosivos.

Así como también se reparen los daños materiales a las victimas de los incendios (casas, comercios y vehículos), indemnización a quienes han perdido a un familiar a causa de la violencia, incluir a todos los habitantes de Tila en todos los programas de bienestar del gobierno, y se brinde la seguridad en la tenencia de la tierra para cada uno de los habitantes de Tila.

“Los habitantes de Tila, somos seres humanos con los mismos derechos que cualquier mexicano, por ello exigimos lo que es justo; no queremos ser un pueblo de desplazados, ni vivir de la caridad siendo una carga para la sociedad, a quienes agradecemos sincera y profundamente su solidaridad y apoyo. Solo queremos vivir y trabajar en paz como lo establecen las garantías individuales en nuestra carta magna, ¿es acaso mucho pedir?. manifiestan los desplazados.

En los albergues únicamente pernoctan 100 personas: Gobernador

Al dar a conocer el respaldo del Gobierno Federal que instruyó iniciar un censo en Tila para el restablecimiento de pagos de los Programas de Bienestar, como la Pensión de Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como el impulso de un programa de vivienda, el gobernador Rutilio Escandón aseguró que en los albergues de Petalcingo y Yajalón se atienden a un total de dos mil 300 personas.

“En los albergues instalados en las localidades de Petalcingo y Yajalón, se atiende a un total de dos mil 300 personas con la distribución de raciones de alimentos, pero únicamente pernoctan máximo 100 personas, de las cuales 70 lo hacen en el albergue de Yajalón y 30 en el de Petalcingo”, sostuvo durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad que preside todos los días.

Escandón Cadenas señaló que el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y Protección Civil, así como las corporaciones policiales y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, “hacen causa común en el resguardo de la integridad de las y los habitantes de Tila, donde al momento prevalece la tranquilidad, sin embargo, no se baja la guardia para evitar cualquier acto que afecte a las personas”.

“El llamado respetuoso al pueblo de Tila es a que vivamos en paz y estemos todos juntos y unidos. No hay conflicto, por mucho tiempo que tenga y por grave que haya sido, como el tema agrario, que no se pueda resolver de manera pacífica; por eso todas las instituciones de Chiapas y de México estamos unidas, con el ánimo de ayudar para que esta problemática social que viene desde 1960 se resuelva de forma definitiva”, dijo en un mensaje.