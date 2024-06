Denuncian amenazas contra funcionaria del Registro Civil de Oaxaca

OAXACA, Oax (apro). – “¡Te va a cargar la chingada!” son parte de las amenazas que ha recibido Rosalba Karina García Sosa, ex jefa del departamento Validación de actas y Formatos del Registro Civil por exigir la renuncia del titular de esa dependencia, Alfredo Santiago Chávez, quien ha incurrido en presuntos actos de corrupción, nepotismo, abuso de autoridad y violencia de genero.

Luego de realizar una marcha y protestas frente a las oficinas del Registro Civil y del Palacio de Gobierno, por el despido injustificado de Karina García Sosa, organizaciones feministas como Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad exigieron la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz porque “callar es solapar y no hacer nada es permitir”.

Yésica Sánchez Maya, representante de Consorcio-Oaxaca, le exigió al gobernador Salomón Jara Cruz que es el momento de ponerle un alto a la violencia de género que está marcando su gabinete porque hay casos uno tras otro y no puede seguir solapando a violentadores como Donato Vargas y ahora Alfredo Santiago Chávez.

“No se puede seguir con el discurso de cero tolerancia cuando hoy vemos otro testimonio de corrupción, nepotismo, abuso de autoridad, retención ilegal de un menor y violencia contra una mujer (…) porque si hay más de 160 mujeres asesinado en su gobierno es por estas actitudes de solapamiento”, puntualizó.

Por lo pronto, Karina García ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Oaxaca y una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca porque “temo por la seguridad de mi familia y de mi hijo por lo que responsabilizo de cualquier atentado al director del Registro Civil Alfredo Santiago Chávez y a sus cómplices de los presuntos actos de corrupción Luis Antonio Medina Bustamante, Cesáreo Tomás Vásquez García y Cuauhtémoc Sánchez Martínez.

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Salomón Jara Cruz argumentan que es tiempo de las mujeres, la realidad es que sus subalternos son los primeros violentadores de mujeres.

La ahora ex jefa del departamento Validación de actas y Formatos del Registro Civil denunció frente a Palacio de Gobierno que Alfredo Santiago Chávez en lugar de atender su demanda de violencia de genero la despidió sin el menor pudor por no prestarse a sus actos de corrupción:

“Unos de los puntos es la corrupción en el Registro Civil, esta al por mayor. El director Alfredo Santiago Chávez lo sabe, lo solapa o lo promueve”.

Recordó que la ex titular del Registro Civil, Dulce Belem Uribe Mendoza, renunció para irse a la campaña electoral y dejó como sucesor a su esposo Alfredo Santiago Chávez, quien tiene una lista de aviadores que cobran como oficiales del Registro Civil sin importar que le hacen un daño a la hacienda pública estatal.

Mencionó que estos aviadores están plenamente identificados y no están adscritos a ninguna oficialía o a ningún departamento de oficinas centrales. Esto es un delito es por ello que “hago el llamado a la secretaría de la Honestidad para poner ojo en este tema.

Aunado a ello está el desvío de recursos, el cual no se puede ocultar porque cada año el RENAPO (Registro Nacional de Población) otorga cinco millones de pesos para la mejora de la institución.

Sin embargo, no se sabe en dónde quedaron esos recursos federales porque “las instalaciones no cuentan con equipo de có mputo, sus equipos son obsoletos, no nos brinda agua, ni siquiera papelería para hacer nuestro trabajo”.

¿Dónde está ese recurso? Se preguntó y respondió que “ese dinero fue justificado con jornadas falsas donde les pidieron a las autoridades municipales poder cubrir sellos y firmas, jornadas donde se liberaron viáticos excesivos para cierto personal del Registro Civil que se encuentran laborando, pero en ningún momento salieron.

Además, “las capturas de defunciones están etiquetados por este recurso de RENAPO y se les ha pedido a los oficiales cubrir esa parte exigiéndoles una cantidad inhumana en poder capturar estas defunciones cuando ese recurso esta etiquetado para contratar a personal asignado y el trabajo salga a flote”.

Entonces, agregó, “saturan la carga de los 151 oficiales en todo el estado, los módulos de impresión, pero no les brindan la atención debida porque no tienen el pago de rentas, ni de luz, ni internet, ni materiales”.

Esto sin contar que “nos hemos quedado sin agua solo retiran al personal de base y los de confianza tenemos que ir a baños sin agua o permanecer en un edificio en malas condiciones”.

Karina García considera que ha sido discriminada, violentada y acosada laboralmente porque existe una estrategia para que se queden en ese cargo y pongan a personas que continúen con los actos de corrupción.

El pasado jueves, Cesáreo Tomas acudió a mi oficina con insultos, me voto las carpetas y me agredió delante de mi hijo alegando que hubo certificaciones que estaban mal.

“No me da temor decirlo porque el gobernador me va a brindar la protección que yo necesito. Por eso es importante estar aquí. Soy madre soltera y pido protección.

Ahora no le permitieron sacar sus objetos personales ni su bolso con documentos oficiales, la dejaron en la calle y “mi mayor preocupación fue mi hijo se quedó adentro que presenció los actos de violencia”.

Finalmente resaltó que “no he sido la única jefa despedida, ahí está el Jefe de archivo central, el jefe de supervisión y la exjefa del jurídico, todos han sido removidos para poner a sus incondicionales.