Rector de la UAGro asegura que fue amenazado por denunciar la venta de espacios de nuevo ingreso

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El rector desde hace 11 años de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, aseguró que fue amenazado por denunciar la venta de espacios de nuevo ingreso a las carreras de medicina, odontología y enfermería.

La declaración la realizó este viernes en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, que fue la única de 100 escuelas de la Universidad que luchó por que el pasado 21 de mayo hubiera elecciones de director con más de un candidato, lo que le costó la expulsión a 13 profesores investigadores y un estudiante de posgrado.

Ahí inauguró edificios, pero hubo presencia de agentes de la Guardia Nacional y de una escolta personal armada resguardando en todo momento al rector.

Una reportera le preguntó el motivo de su seguridad personal y de la Guardia Nacional, y el tres veces rector contestó:

“Es una cuestión ahí personal”.

-¿Está el crimen organizado?, reviró la reportera.

“No, no, no, no, no sabemos, pero bueno, es que hice la denuncia ésta y no les gustó, pero prefiero la denuncia de las ventas (de espacios)”.

Dijo además que uno de los aspirantes a las carreras de la Salud que denunció que para ingresar a la universidad se tiene que pagar hasta 200 mil pesos fue amenazado.

“Sí, ya fueron a amenazar a uno de los aspirantes, pero le dije que no tenga miedo, que cuenta con nuestro apoyo y con apoyo de la autoridad”.

Javier Saldaña precisó que desde hace dos semanas cuenta con protección federal porque denunció a exfuncionarios y trabajadores por la venta de espacios de nuevo ingreso.

El rector ya contaba con un aparatoso equipo de seguridad que se mueve en al menos tres camionetas Suburban blindadas.

El extinto exsecretario general de la UAG, Ramón Ibarra Flores, reveló a Proceso antes de fallecer el 22 de septiembre de 2023, que el rector Javier Saldaña es dueño de la escuela privada Instituto de Desarrollo Salvador Allende Gossens (INDESAG), ubicado en la avenida Wilfrido Massieu en Acapulco.

Su testaferro, afirmó, es Fernando Saavedra Centeno, exdirector de la Preparatoria 7 de Acapulco y directivo de la institución privada.

El INDESAG propiedad del rector está incorporado a la UAG y recibe cada año a los alumnos rechazados de medicina y enfermería.

El rector ha ofrecido el apoyo de la universidad a los gobernadores en turno a cambio de que le permitan violar las leyes universitarias para reelegirse en tres ocasiones consecutivas. En las tres ha sido candidato único.

A partir de 2021 se volvió aliado del clan Salgado encabezado por el ahora senador reelecto Félix Salgado y por la gobernadora Evelyn Salgado.

El último periodo por el que fue electo Javier Saldaña culmina en 2027, año de la elección a gobernador, un cargo al que aspiró en el 2021 por el PRI y que ahora lo buscará por Morena.