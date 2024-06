Hallan un cráneo en la mina Pasta de Conchos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La búsqueda de restos de los mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos arrojó resultados este viernes. Durante la madrugada fue hallado un cráneo del fondo de la mima, en el área de lumbreras 1.

Ahí, desde la tarde-noche del jueves se mantenían a la expectativa familiares y viudas de los mineros. Se aportaron con sillas y sombrillas frente a donde se llevan las labores de recuperación y desde ahí fueron testigos de cómo en 26 ocasiones se extrajeron grandes tanques de agua con escombro.

Entonces llegó la noticia de por parte de trabajadores a cargo del Plan de Recuperación de Restos, quienes hallaron un cráneo en el agua, mismo que de inmediato fue llevado al laboratorio portátil.

Elizabeth Castillo, viuda de Gil Rico Montelongo, dijo que se enteraron de la noticia por los mineros que estaban ahí y se quejó de la falta de comunicación oficial:

“Los mineros que andan allí son nuestra fuente oficial, no nos han dicho nada, nos prohibieron hablar con los medios, ya no queremos más mentiras, no es justo, no deben ocultar lo que es de nosotros y por lo que tanto hemos luchado”.