Por deudor alimentario, diputado federal electo del Verde pierde constancia de mayoría

TOLUCA, Edomex. (apro).- La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la constancia de mayoría al verde ecologista Luis Alberto Carballo Gutiérrez como diputado federal electo por el distrito 23 de Lerma, al confirmar que se encuentra inscrito en el padrón de deudores alimentarios morosos.

Los magistrados determinaron, por unanimidad, que sea su suplente, José Luis Hernández Pérez, quien ocupe el cargo, después de que el propietario fue declarado inelegible.

El magistrado ponente, David Avante, recordó que esta es la primera elección en que aplica la restricción para deudores alimentarios morosos por sentencia firme, y hace unas semanas la Sala Superior del TEPJF fijó un precedente jurisprudencial en la materia.

Detalló que la propia Constitución establece en el artículo 38 que no pueden ser registrados como candidatas o candidatos los deudores alimentarios morosos, por lo que Carballo Gutiérrez es inelegible, a partir de su inscripción en el catálogo correspondiente.

El además presidente de la Sala Regional, indicó que, durante su comparecencia, el candidato aseguró que ya se puso al corriente con sus obligaciones, pero éste hecho no es lo que determina su elegibilidad, sino su cancelación definitiva del padrón -al momento de ser postulado- por parte de la autoridad que determina su inscripción en la lista de deudores morosos.

Recordó que no es circunstancial o incidental su inscripción, pues antes se realiza todo un procedimiento para saber si la persona adeuda o no los alimentos, y enfatizó que la obligación no sólo se refiere a la garantía de comida, sino también al vestido, la educación, la habitación y la salud como elementos indispensables para la vida digna de los hijos.

Salir del padrón, enfatizó, requiere un procedimiento, y no se trata de cumplir en el momento en que se va a ser postulado porque durante determinado plazo ya se dejó desprotegido a un menor y se atentó contra su dignidad.

La asignación de la constancia de mayoría fue controvertida a través de los Juicios de Inconformidad (JI) 42 y 43 de este año por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente.

Apenas hace unos días, Karina Castillo, exesposa de Luis Alberto Carballo, pidió a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora Delfina Gómez una audiencia para evitar que el fuero del pevemista impidiera destrabar las demandas de pensión alimenticia y violencia familiar que promovió en su contra.