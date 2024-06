A un año del asesinato de Hipólito Mora, prevalece la impunidad

Funeral del ex líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora . Foto: Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín

MORELIA, Mich. (apro).- A un año del asesinato del agricultor Hipólito Mora Chávez, uno de los fundadores de los grupos de autodefensas en el estado, prevalece la impunidad en este caso, pues la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) “no ha hecho ninguna investigación, no hay avances”, denunció Guadalupe Mora Chávez, hermano de la víctima.

Después de sufrir varios atentados, el 29 de junio de 2023 —una década después del levantamiento en armas de habitantes de La Ruana contra los grupos criminales que mantenían sometida a la población—, Hipólito Mora y sus escoltas fueron emboscados en esa comunidad por decenas de pistoleros que utilizaron armamento que traspasó el blindaje de la camioneta en la que se trasladaban.

En entrevista telefónica con Proceso, Guadalupe Mora se quejó de que la FGE no ha cumplido su obligación de procurar justicia para su hermano y los escoltas asesinados, pues a pesar del número de sicarios participantes en el ataque, hasta la fecha sólo dos de ellos se encuentran detenidos, Bryan “N” y Rogelio “N”, pero esto ocurrió gracias a la intervención del Ejército.

Así también, responsabilizó del asesinato al titular del Poder Ejecutivo, Alfredo Ramírez Bedolla, pues “hay mucha omisión”.

Desde antes del atentado, abundó Guadalupe Mora, “mi hermano me había comentado que el gobernador estaba de acuerdo para que lo mataran, ya sospechaba algo de él, y al parecer así fue porque el día de los hechos no había ninguna clase de policía en La Ruana; aunque había una base de operaciones, ese día se salieron todos con toda la intención de que entraran a matarlo”.

Hipólito Mora, quien había depuesto las armas y en 2021 fue candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Encuentro Social (PES), hacía frecuentes denuncias públicas y exigía la intervención de las autoridades por las recurrentes extorsiones que realizaban grupos criminales contra productores y habitantes de La Ruana, comunidad perteneciente al municipio de Buenavista, en la región de Tierra Caliente.

Después de que fue asesinado, refirió su hermano, los grupos criminales que operan en la región han atacado a la comunidad con drones cargados de explosivos, lo que ha provocado heridas en varios lugareños y “el pueblo ya está asustado de tantos dronazos y balaceras”.

Guadalupe Mora señaló que con motivo del primer aniversario luctuoso del exlíder de las autodefensas, por la mañana se realizó un homenaje en la ciudad de Morelia y por la tarde fue celebrada una misa en la catedral de esa capital.

Durante su intervención en el homenaje, Mora exigió justicia y advirtió que continuará su lucha “tope donde tope” para que se esclarezca el crimen, aunque se dijo consciente de que él podría correr la misma suerte.

“La Fiscalía no nos ha dado el apoyo que estamos pidiendo —dijo en el evento luctuoso—; yo por eso le echo toda la culpa al señor gobernador de aquí de Michoacán”, pues el día de los hechos “a mí me consta que los elementos de la Base de Operaciones se salieron para que entraran a asesinar a mi hermano; yo vi que no estaban ahí en La Ruana, llegaron ya cuando él estaba muerto”.