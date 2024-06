Atacan casa de Teresa Mora, candidata a la alcaldía de Zamora

MORELIA, Mich. (apro).- La madrugada de este sábado fue rafagueada, con al menos 30 disparos, la fachada de la casa de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Zamora, Teresa Mora Covarrubias.

El hecho fue denunciado por la propia afectada a través de un mensaje en video difundido en la red social Facebook, donde anunció que como consecuencia de esa agresión su equipo se retira de las mesas de trabajo del conteo de votos.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=7636397099781890

Señaló que durante la revisión de los resultados de esta elección se ha encontrado una situación “completamente impugnable”, pues “más de 70 por ciento de los paquetes llegaron abiertos, hay muchas inconsistencias, sobran actas, faltan actas en los paquetes, no coinciden con la lista nominal”, entre otras anomalías.

No obstante, Teresa Mora dio a conocer su decisión de retirarse del proceso electoral porque “en repetidas ocasiones que me han pasado cosas inusuales: una persecución, un alcance por cinco individuos, golpes a mi equipo de trabajo, pero ya hoy se pasaron y se volaron la barda, quiero enseñarles cómo vinieron a balacear mi casa y aquí están mis hijos, mi esposo y creo que eso no se vale”.

Y tras mostrar imágenes de la fachada de su casa con huellas de disparos, dijo: “Aquí podemos apreciar 30 balazos por un tema de elección, yo creo que no se vale, nosotros competimos de la manera más profesional, con propuestas, con trabajo y ya que expongan a la familia de nosotros no se vale”.

Manifestó que lo que se llevó a cabo fue “una elección completamente fallida, completamente impugnable, completamente lista para volverse a presentar y a preparar; ojalá que los demás candidatos puedan hacerlo, yo tenía toda la esperanza de poderle servir a Zamora, pero así no”.

Agradeció a las personas que creyeron en su proyecto, “a todos los compañeros que estuvieron conmigo día y noche y me ayudaron a contar esos votos porque sabíamos que algo no andaba bien, y en efecto: algo no anda bien, entonces es muy lamentable, yo les agradezco, me retiro porque ya no voy a continuar en este proceso. Que les aproveche. Gracias”.

En otra publicación, en la que incluyó fotografías, Mora Covarrubias escribió: “Solo así podían ganarme, con trampa, embarazando urnas, comprando instituciones, con golpes, con persecuciones, con insultos, con difamaciones, con violencia en redes… y ahora balaceando mi casa.

“Cuatro días sin dormir por estar en el IEM (Instituto Electoral de Michoacán) y lo que se está encontrando al abrir los paquetes de votos los puso a temblar y no es para menos, ¡me dueles Zamora! Mi equipo se retira de las mesas de trabajo del conteo de votos; lo que viví ninguna candidata debería vivirlo”.

De acuerdo con los resultados oficiales, en la elección por la Presidencia Municipal de Zamora el candidato del PAN, Carlos Soto, obtuvo 27 mil 293 votos (42.56 %), en tanto que la candidata de Morena, Teresa Mora, recibió 22 mil 611 votos (35.26%).