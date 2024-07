Madre buscó ocho meses a su hijo desaparecido y nunca le avisaron que su cuerpo estaba en el Sefemo

ZACATECAS, Zac. (apro).- Una madre buscó durante ocho meses a su hijo desaparecido, sin que las autoridades le avisaran que estaba muerto, y que todo ese tiempo su cuerpo estuvo en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Durante un foro sobre la situación financiera del Issstezac, que se realizó este jueves en el Congreso del Estado, Virginia de la Cruz tomó el micrófono y advirtió: “Yo voy a hablar de otro tema”, lo que de inmediato llamó la atención de los diputados y de los asistentes.

Entre lágrimas, la mujer recriminó que ocho meses buscó a su hijo desaparecido, cuando ya estaba muerto y su cuerpo lo tenían en el Semefo, pero que las autoridades de la Fiscalía local no le informaron, pese a que ella presentó la denuncia correspondiente y le tomaron una muestra para la identificación genética.

“Duró ocho meses ahí en la Semefo. Iba yo y preguntaba y preguntaba por mi niño, y nunca me daban razón, cuando mi hijo llegó el mismo mes que desapareció”, reprochó.

En la Fiscalía y en el Semefo, continuó, “tenían ADN, tenían mi dirección, mi teléfono y nunca me llamaron cuando estaba ahí desde el 30 de noviembre, cuando denuncié”.

Con voz entrecortada, Virginia de la Cruz dijo que el sábado pasado acababa de sepultar a su hijo, que ella está enferma y no tiene recursos para sus medicamentos, pues además cuida de su hija y sus dos nietas, por lo que en ocasiones “salgo a la calle a pedir comida”.

A gritos, la mujer oriunda del municipio de Guadalupe reclamó a los diputados locales y al gobernador David Monreal, que no hicieron caso a la búsqueda de su hijo.

“He ido a buscar al pinche gobernador ratero y nunca me ha dado la cara. ¿A qué se dedican?, a nomás estar agarrando dinero y embolsándoselo. Ese perro méndigo no hace nada por nosotros. No les deseo lo que yo estoy sintiendo por mi hijo, apenas tenía 21 años mi criatura, él estaba trabajando decentemente. ¿Por qué no hacen su trabajo? ¡Quiero justicia para mi hijo, me lo mataron!”, dijo la mujer.

Tras el desgarrador testimonio, imperó el silencio entre los legisladores y asistentes al foro, que fue transmitido en vivo en las redes sociales de la 64 Legislatura local.

La diputada Gabriela Basuto declaró un receso de 5 minutos “para calmarnos todos”, mientras que la madre buscadora era consolada por trabajadoras del Poder Legislativo.

Ante estos hechos, la fiscalía zacatecana dio a conocer que “ha dado inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer tal situación y, en caso de responsabilidad u omisión, sancionar al servidor público”.