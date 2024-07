Bloqueo por la defensa del agua continua en Bacoachi pese a la intervención de las autoridades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un convoy de policías estatales llegó la tarde del martes 9 de julio a Bacoachi, Sonora para retirar a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de la localidad que mantenían un bloqueo “simbólico” para impedir el acceso de pipas de Grupo México a las aguas del manto acuífero del Río Bacoachi.

“Llegó la policía del estado (Policía Estatal de Seguridad Pública) a desalojar a la gente que estaba tomando la carretera, tomando simbólicamente porque lo único que no dejaban pasar eran las pipas de Grupo México. No presentaron ninguna orden ni nada, nomás llegaron y desalojaron para que pudieran pasar las pipas de Grupo México. De hecho, las pipas ya estaban preparadas”, denunció Fernando Ramírez, integrante del grupo de productores y pobladores inconformes.

Fueron cerca de 10 las patrullas que arribaron minutos antes de las 17:00 horas, tiempo local, al pueblo del norte de Sonora. Una entidad que se ubica a unos 20 kilómetros de Bacanuchi, una de las zonas más afectadas por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre originado hace una década en una mina que pertenecía, precisamente, a Grupo México.

“Le dijeron a la gente que se retirara, o si se quería quedar en la carretera, de todos modos, las pipas de Grupo México iban a pasar”, agregó Fernando.

Ante el hecho, unos 80 ejidatarios de Arizpe y del propio Bacoachi arribaron al lugar en busca de reactivar el bloqueo carretero. “La gente sabe que la empresa va por esa agua y que en unos meses más no va a haber agua para la población, así que la gente va decidida a muchas cosas. Como dicen, no tenemos nada que perder”, afirmó el residente del municipio afectado.

Menos de tres horas más tarde, las unidades de la PESP se retiraron del lugar, de modo que las pipas que habían retomado su camino fueron detenidas de nueva cuenta por el contingente. Dicho contingente acordó, además, sostener el bloqueo de manera indefinida retomando la rotación por guardias que se organizó desde hace 35 días, cuando inició la protesta.

¿Por qué inició el bloqueo?

Este año, unos tres meses atrás, habitantes de la zona notaron la extracción de agua que se realizaba en su pueblo, uno donde “todos los jefes de familia son ejidatarios o comuneros”, y, por tanto, viven de actividades directamente relacionadas con el uso del agua, tal como la agricultura, apuntó Fernando, y detalló.

“Yo pasé de Cananea a Bacoachi, por un lugar que se llama Ojo de Agua de Arvallo, es el lugar donde descargan las pipas. De ahí hacia un rancho que se llama la Churea se hacen aproximadamente 15 minutos. En esos 15 minutos conté hasta 23 pipas. Son pipas de alrededor de 30 mil litros. Una cantidad completamente exagerada de agua, y trabajaban todo el día”.

Esta práctica se mantuvo por un periodo aproximado de dos meses, luego de ello, la población determinó iniciar el bloqueo para hacer frente al desabasto de agua que comenzaron a experimentar.

“Antes de los 35 días que se tomó ese lugar para no dejar pasar las pipas sí se vieron afectados los riegos y, a parte de los riegos, está el problema de la sequía: no se podría extraer agua de los pozos de uso pecuario, porque son viejos y con perforaciones no muy profundas. A lo que la gente le apuesta mucho en esta región son pequeños nacimientos de agua para que el ganado pueda beber, y esos se fueron secando. Creemos que esto fue consecuencia de la extracción desmedida de Grupo México”.

A esto se suma que previamente observaron una situación análoga en los alrededores de Cananea, como consecuencia, infieren, de la actividad minera.

“Lo están haciendo de esa manera, agarrando el acuífero de los ríos Bacanuchi y Bacoachi, porque la cuenca del Río San Pedro, donde ellos estaban trabajando, ya se la acabaron. Por eso es que en la población de Cananea no hay agua para uso potable. Te dan agua un día, dos, y otros 3 o 4 no hay. Hay algunas colonias que duran semanas sin agua, como Cananea Vieja o Mesa Sur: la parte centro de Cananea dura meses sin agua”, aseguró el manifestante.

De modo que la protesta iniciada para impedir la libre operación de Grupo México en su territorio, calificada también como impune, y la disposición que hacían de sus recursos, seguirá de manera indefinida. Al final, aseguran los pobladores, se trata de evitar “otro ecocidio”.

“Es muchísima agua, esa cantidad que estaban extrayendo estaba afectando los acuíferos de Bacoachi, tanto para uso potable, como uso agrícola y pecuario. Los nacimientos de aguas naturales ya no estaban saliendo. Yo calculo que, si Grupo México sigue explotando ese acuífero, se lo van a acabar para el mes de diciembre”.