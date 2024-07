Perla Woolrich reprocha “valemadrismo” del gobierno oaxaqueño por incremento en casos de dengue

OAXACA, Oax. (apro).- Pese a que se registraron 122 nuevos casos de dengue que suman mil 489 confirmados y una defunción en Oaxaca, la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, le reprochó al gobernador Salomón Jara Cruz su “valemadrismo” y su “negligencia criminal” al no advertir a la ciudadanía y al turismo sobre los riesgos de adquirir este padecimiento y del COVID-19 en este periodo vacacional.

En su conferencia semanal “La hora del PAN y el Café”, la dirigente estatal del PAN denunció que no hay estrategia del gobierno morenista de Salomón Jara para llevar todas las acciones preventivas a su alcance y evitar que sigan creciendo los casos por la epidemia de dengue y otra vez del COVID-19.

Expuso que si bien las fiestas de Guelaguetza en esta temporada vacacional de verano son indispensables para la economía en Oaxaca, “la salud y la prevención deberían estar por encima y ser una prioridad”.

“Veo una irresponsabilidad del gobernador, amén de que no tomo las prevenciones a pesar de que cada semana va en aumento de casos, diciendo que el número de muertos son menos. Tenemos gente que fallece o gente que no llega a tener ni atención médica”, agregó.

Y abundó: “Él (Salomón Jara) no tiene sensibilidad porque no se le ha muerto ni un hermano, ni una esposa, ni un hijo ni nadie, prefiere dinero porque la Guelaguetza va a dejarles una derrama muy fuerte. Su falta de sensibilidad, su falta de atención, su valemadrismo es lo que va a traer mayores contagios y puede haber aún gente que muera”.

Acusó al gobierno estatal de mantener una actitud mercantilista y criminal donde sólo le importa cuánto dinero se obtendrá sin hacer una extensa difusión de las medidas preventivas a quienes visitarán Oaxaca, desde el uso de repelente hasta el de cubrebocas.

Resaltó que, en otras entidades, como Veracruz y Puebla, las autoridades sanitarias han comenzado a advertir sobre el aumento vertiginoso de covid, con ellos piden otra vez el uso de cubrebocas. Mientras que “en Oaxaca no se hace nada, no importa que hayan aumentado 600% los casos de dengue, que no haya espacios en los hospitales para la transfusión de plaquetas o que lleguen cada vez más casos de covid, el gobierno se queda callado”.

Por ello, consideró que a las y los funcionarios vinculados se les pueden fincar responsabilidades por su negligencia y omisión criminales, no prevenir causa muertes, ciudadanos que pueden evitar contagios si saben cómo cuidarse y los riesgos. Por su parte, el gobierno estatal resaltó que a la fecha se visitaron 122 mil 623 viviendas, se trataron 5 mil 544 criaderos y se nebulizaron 5 mil 581 hectáreas dentro del

Plan Emergente Oaxaca Unida Contra el Dengue

La jefa del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud, Adriana Jarquín González, detalló que de acuerdo a la información preliminar al corte de la semana epidemiológica número 28, se registraron 122 casos nuevos de dengue, 69 pertenecen al sexo femenino y 59 al masculino, para un total de mil 489 confirmados acumulados.

Durante el informe semanal de la enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti, la funcionaria dijo que, de acuerdo a su clasificación del padecimiento, 676 corresponden a Dengue No Grave (DNG), 713 a Dengue Con Signos de Alarma (DCSA), y 100 a Dengue Grave (DG), y se tiene el reporte de una defunción confirmada acumulada en lo que va del año.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza mil 286 casos, seguido de la Costa con 128, Istmo 24, Mixteca 20, Sierra 16 y Tuxtepec 15. Los municipios con mayor número de casos confirmados durante esta semana son: Oaxaca de Juárez con 53 casos, Santa Cruz Xoxocotlán con 11, Santa María Atzompa seis, Miahuatlán de Porfirio Díaz cinco y Santiago Pinotepa Nacional cuatro casos. Así también, en las últimas 24 horas se notificó el 53% de ocupación hospitalaria, con 46 pacientes que presentan dengue grave.