Presuntos asaltantes disparan a automovilistas en Ojo de Agua y lesionan a un joven (Video)

TOLUCA, Edomex (apro).– Un hombre y su hijo fueron atacados a balazos por presuntos asaltantes que operan en las autopistas México-Pachuca y México-Tulancingo, a la altura de Ojo de Agua, en Tecámac; durante el ataque, difundido en redes sociales, el joven resultó lesionado y no se informó si su padre salió ileso.

Al inicio del video se escucha al papá decir a su hijo que grabe a los presuntos delincuentes; el que aparece a cuadro está encapuchado con su sudadera y se le ve abordar a un auto Volkswagen color negro, con placas de circulación 272-BCW que se encuentra adelante.

En algún momento, la unidad de los agresores se orilla y baja la velocidad, en aparente espera del vehículo de las víctimas, quienes lo adelantan; en el video se puede observar el automóvil de los agresores desde el espejo retrovisor.

Después, la unidad agresora les da alcance y, al emparejarse, se escucha una serie de disparos que habrían impactado la ventana y al joven que grababa la escena con su teléfono celular, motivo por el que el móvil cae al suelo y en adelante solo se escuchan los desesperados gritos y sollozos del padre, al ver a su hijo lesionado.

Graba a asaltante y le disparan:



Ocurrió cerca de Ojo de Agua, en la México Pachuca.



Ni una sola patrulla. #Edomex es una lágrima. pic.twitter.com/thK9fKTV2S — Antonio Nieto (@siete_letras) July 2, 2024

“No mam… hijo, no, no, hijo, auxilio, auxilio, no, no hijo, no papá, no, Gonzalo, no mi amor, no hijo, no, no puede ser, no, no puede ser”, se escucha gritar y llorar al hombre.

Algunas versiones aseguran que durante el ataque el muchacho perdió la vida, pero las autoridades no han confirmado el hecho.

Los usuarios de redes sociales refieren que las víctimas intentaron evadir un asalto, por lo que los sujetos les dieron alcance y los atacaron desde el automóvil que utilizan para operar en ambas autopistas.