Médicos del IMSS en Ensenada salvan la vida de una bebé que fue apuñalada por su madre

ENSENADA, B.C. (apro).- La menor duró 38 días en Cuidados Intensivos Neonatales y pasó por múltiples complicaciones, tras la agresión registrada el pasado 8 de mayo, hasta que logró respirar por sí misma.

Un equipo conformado por médicos especialistas y subespecialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró salvar la vida de una de las gemelas apuñadas por su madre, en una clínica del municipio de Ensenada, Baja California.

El pasado 8 de mayo, la mujer de 23 años agredió con unas tijeras a sus hijas recién nacidas, cuando estaban a poco tiempo de retirarse del lugar, pues provenían del municipio vecino de San Quintín; una bebé murió por heridas en los pulmones, mientras que a otra le aplicaron media hora de maniobras de resucitación y su estado era de gravedad.

A pesar de este panorama, personal del IMSS informó en forma reciente del buen estado de salud de la bebé, luego de 38 días en Cuidados Intensivos Neonatales, donde recibió un tratamiento integral que incluyó ventilación mecánica, terapia con oxígeno y medicamentos especializados.

Los hechos ocurrieron en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No.8, en el municipio porteño, y las heridas fueron en diferentes órganos. Debido a esto, la sobreviviente estuvo atendida por médicos especializados en pediatría y atención neonatal.

La doctora Lilia Adriana Pucheta Ramírez, neonatóloga pediatra adscrita el lugar, y quien estuvo al frente de la atención de la recién nacida, detalló mediante un comunicado hecho llegar a la prensa que recibieron “una gran enseñanza” debido a este caso.

Puntualizó que “fue fundamental” el ímpetu que tuvo el servicio de Pediatría, desde la reanimación que se tuvo que realizar el día uno, a cargo de una urgencióloga pediatra. La pediatra Zuraya Violante Zárate agregó que “la lucha por su vida no fue fácil”, hasta que la bebé superó las dificultades y comenzó a respirar por sí misma.

Autoridades del IMSS aseguraron que, tras esta serie de intervenciones, la menor “se encuentra en óptimas condiciones de salud”, pero tendrá que estar en constante observación “sus próximos años de vida”.

Además, indicó que el cuidado, atención y alimentación que reciba en casa serán fundamentales para la recuperación y desarrollo. El padre de la bebé, Brayer Antonio “N”, agradeció la labor de los médicos y todo el personal a cargo de su hija.

“(Fue) más rápido de lo pensado. Gracias a Dios y a los doctores de esta institución que me han dejado sorprendido, pues me han apoyado mucho, desde Trabajo Social, enfermeras, doctoras, pediatras. Hoy me siento muy feliz de llevarme a mi bebé a casa”, expresó.