Protestas y escándalos eclipsan la Guelaguetza 2024

OAXACA, Oax. (apro).- La denuncia del despilfarro de casi 4 millones de pesos para invitados VIP; la discriminación a la diosa Centéotl, Juana Hernández López; el desdén a la cineasta Ángeles Cruz, que busca una cita urgente para evitar una tragedia más en su pueblo San Miguel El Grande, y la agresión al fotoperiodista Edwin Hernández eclipsaron la celebración de los Lunes del Cerro y aguaron la fiesta del gobernador Salomón Jara Cruz.

Después de que Ángeles Cruz denunció el ataque armado a la comunidad de Lázaro Cárdenas perteneciente a San Miguel El Grande, donde fueron quemadas casas y el cerro de Yucunino donde se encuentra en Santuario de las Aves, la actriz buscó hoy al gobernador en la primera edición de la fiesta de los Lunes del Cerro. Sin embargo, no fue posible porque la seguridad de Jara Cruz se lo impidió.

A través de un video, la actriz denunció: “Aquí estamos en la Guelaguetza 2024. Obviamente estoy rodeada de personas que me están vigilando, pero aquí estamos manifestándonos para tratar de ver al gobernador y nos dé una cita urgente para resolver el tema de las agresiones que ha sufrido el pueblo de San Miguel El Grande”.

Agresión a fotógrado

El fotoperiodista de El Universal, Edwin Hernández, quien pretendía documentar la protesta de la nominada por la Academia Sueca como mejor actriz por La Hija del Puma (1994) y que pidió a “Salomón Jara si no puedes con el puesto, renuncia carajo”, fue agredido por escoltas del gobernador y un grupo de choque de mujeres (en la época del PRI les llamaban “Las pájaras”).

En sus redes sociales el fotógrafo publicó: “Por tomar fotos de una cineasta que protestaba en el auditorio Guelaguetza, ya finalizada la 1er función, me empezaron a empujar guaruras del gobernador y un grupo de mujeres que impedía a ella hacer cualquier tipo de protesta. Al final tuve que salir por otra puerta, me siguieron, me jalaron la acreditación rompiéndola…

“Durante 16 años cubriendo las Guelaguetzas no me había pasado, pese a que ha habido protestas dentro de la función”.

En su cuenta, el fotoperiodista muestra su acreditación con la fotografía rota, mientras que el gobierno morenista se ufana de saldo blanco en primera emisión de la Guelaguetza 2024.

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores –Capitulo Oaxaca se solidarizó con el fotoperiodista al tiempo que condenó estos hechos, al considerarlos inaceptables por representar grave violación a la libertad de expresión de prensa y a los derechos humanos.

“Esta agresión, aunada a otras sufridas en el marco de las festividades, perpetrada por personal del gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz, es indignante y refleja una preocupante falta de empatía, solidaridad y, sobre todo, una pésima organización en los eventos públicos.

“Este tipo de agresiones no son incidentes aislados, sino parte de un patrón creciente de intimidación y violencia hacia aquellos que se atreven a cuestionar y criticar las acciones gubernamentales”, se puntualiza en el comunicado.

Discriminan a Centéotl

Antes, el sábado 20 de julio, durante el desfile de delegaciones, el fotoperiodista José Luis Plata publicó una imagen que se convirtió en viral, ya que la diosa Centéotl fue discriminada al portar un plástico para cubrirse de la lluvia mientras que los políticos se cubrían con paraguas de buena calidad.

La Red de Abogadas Indígenas posteó en la red social X: “Desde la #RAI Capitulo-Oaxaca condenamos el trato racista y clasismo que recibió la hermana #JuanaHernándezLópez en el desfile de las delegaciones dentro de la #Guelaguetza oficialista y folklorista a pesar de ser la representante de la Diosa Centéotl 2024.

Y agregó: “Es indignante que el Gobernador @salomonj que se dice de izquierda e indígena no represente la mirada y visión de los pueblos y comunidades indígenas, sin duda está alienado y enajenado a la cultura occidental y al mismo tiempo se comporta como los mismos de siempre”.

??Desde la #RAI capítulo-Oaxaca condenamos el trato racista y clasismo q recibió la hermana #JuanaHernándezLópez en el desfile de las delegaciones dentro de la #Guelaguetza oficialista y folkloristas a pesar de ser la representante de la Diosa Centéotl 2024.

??1/2@CNDH@DDHPO pic.twitter.com/OokMCAjrfk — Red Abogadas Indígenas, RAI-MX???? (@RedAbogadas) July 22, 2024

Derroche VIP

Cabe destacar la investigación que realizó la periodista Lisbeth Mejía y que publicó en el periódico El Imparcial de Oaxaca, donde reveló que el gobierno destinó casi cuatro millones de pesos para invitados VIP de la Guelaguetza.

Según consta en la licitación pública estatal LPE-SA-SA-0034-06/2024 hecha por la Secretaría de Administración, se trata de la “adquisición y servicio integral para la atención de invitados especiales que asistirán al evento de la Guelaguetza 2024”.

Fue el pasado 9 de julio de 2024 cuando el Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Administración falló a favor de la empresa Royalty Luxor S.A de C.V., que ofertó un lote único de adquisiciones por un monto de 3 millones 963 mil 952 pesos.

De acuerdo con la investigación, se calcula que durante el 22 y 29 (fechas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza) haya 130 invitados especiales a los que se obsequiarían presentes, entre los que sobresalen 130 alebrijes; 130 rebozos hechos en telar, 130 tapetes artesanales, 130 jarrones de barro negro, mil 200 sombreros de medida estándar elaborados de paja con cinta multicolor con bordado de Jalapa de Díaz y mil 200 botellas artesanales pintadas a mano con diseños únicos.