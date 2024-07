Acusan a policías de Aguascalientes por matar a una perra y allanar domicilio

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes fueron acusados penalmente de matar con saña a una perra recién parida tras allanar de manera ilegal, el pasado 20 de julio, un domicilio particular. El cuerpo del animal, que presuntamente fue ahorcado por los elementos, habría sido tirado en un paraje abandonado, cerca del lugar en donde ocurrieron los hechos.

Luego de ser denunciados ante la fiscalía estatal por el capítulo Aguascalientes de AnimaNaturalis, una organización civil nacional en defensa de los animales, los mismos elementos habrían allanado, también de forma ilegal, el domicilio de un integrante de dicha organización.

Como Proceso ha informado, en los últimos meses, policías capitalinos y elementos del área de Justicia Cívica, adscrita al Municipio de Aguascalientes, han sido señalados como principales sospechosos de casos de violencia extrema, como la muerte de Iván Díaz Marín y de Jorge Bocanegra Muñoz, de 30 y 33 años, detenidos en abril y julio, respectivamente. Ambos fallecieron tras presentar diversos golpes en el cuerpo. Sus muertes se investigan en la fiscalía estatal y en la Comisión local de Derechos Humanos, pero ningún elemento ha sido, hasta ahora, separado de la corporación.

Por el momento, el presidente municipal de afiliación panista, Leonardo Montañez Castro, no se ha pronunciado sobre ninguno de los hechos pese a que, durante su campaña para la reelección, una de sus principales promesas fue garantizar el respeto a los derechos humanos.

AnimaNaturalis tuvo conocimiento del caso luego de que la familia de la perra les pidiera ayuda para conseguir alimento para los tres cachorros que su mascota, una pitbull de tres años de edad a la que llamaron “Sombra”, había tenido tres días antes de ser presuntamente asesinada.

“Nuestra obligación como activistas es acompañar a las familias en estado de indefensión, asesorarlas para que denuncien y que, en este caso, se le haga justicia a ese animalito, independientemente de las garantías individuales de la familia, que también fueron violadas. La familia nos describió el suceso, fuimos a denunciarlo ante la fiscalía, y es cuando se desata todo y vienen las amenazas y el allanamiento hacia nuestro colaborador”, detalló Aurea Escobedo, delegada de AnimaNaturalis y presidenta de la organización local Fortaleza Animal.

“Le exijo (a Alfonso Martínez Romo, titular de la corporación municipal) que por favor tome cartas en el asunto, no es posible que los ciudadanos que nos dedicamos a trabajar por el bien de la comunidad estemos siendo hostigados por este tipo de personas. Y sobre todo las familias, es imposible tener paz, ya no hay ni siquiera la libertad de salir a trabajar porque tienes miedo de que te vayan a levantar los policías porque hiciste una denuncia, o que estés dormido en tu casa y a media madrugada lleguen a amenazarte, a querer allanar tu domicilio porque los señalaste en fiscalía, es imperdonable este tipo de conductas a cargo de la Policía Municipal”, agregó.

La denuncia penal por la muerte de “Sombra” y el allanamiento ilegal a la casa de la familia, cuya identidad solicitaron resguardar por seguridad, fue presentada a las 13:51 del pasado 23 de julio, y se abrió la carpeta de investigación CI/AGS/21188/07-24. Horas después y en represalia, los elementos denunciados se habrían presentado en el domicilio de uno de los colaboradores de la organización.

“AnimaNaturalis delegación Aguascalientes, Mundo Siempre Vivo y Fortaleza Animal, hacemos responsables a los elementos de la policía municipal de Aguascalientes, y de la patrulla AG34683 –que el martes 23 de julio acudieron a realizar actos de allanamiento e intimidación–, de cualquier hecho que atente contra la seguridad de nuestra delegada y nuestro colaborador, así como por cualquier hecho o maquinación que se fabrique, u objeto que se les siembre, con la intención de desprestigiarles o incriminarles en coacción por su valiente denuncia ciudadana”, se lee en un comunicado enviado por las organizaciones.

Entrevistada por Proceso, la familia de “Sombra” –una pareja joven, con un bebé de meses– afirmó que tres patrullas se presentaron en su domicilio el pasado 20 de julio, aproximadamente a las 21:30 horas y que, sin motivo aparente, intentaron detener al padre de familia, luego –sin orden de cateo– allanaron el domicilio y mataron a la mascota.

“Un policía me dijo que si la perra se les aventaba, la iban a matar, ella acaba de tener perritos, obviamente los estaba defendiendo. Al momento de que lograron meterse a la casa, un oficial le pidió a una vecina que le prestara un lazo, a nadie nos pasó por la mente lo que iban a hacer. Dice mi esposo que cuando él estaba en la patrulla, vio que le dieron un golpe con un tubo en la cabeza a la perra, entre varios la agarraron, le pusieron el lazo en el cuello y la echaron en una bolsa negra. Al momento de que echan la bolsa a la camioneta de la policía, se abre y se ve a la perra ya sin vida”, narró la madre de familia.

De acuerdo con su testimonio, su esposo no fue detenido.

Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ha negado los hechos. Según su versión, el matrimonio había sido identificado por otra pareja que les acusó de haberles asaltado con un arma blanca. La casa, aseguró el funcionario, es un “picadero” (un lugar en donde se consumen drogas), y los policías ingresaron con el permiso de sus habitantes. La perra, dijo, habría muerto luego de que los elementos la amarraran de una puerta para que no los atacara.

“Se ingresó al domicilio, en ese momento hay un una tercera persona que trae un can y que azuza al can contra los elementos. En una intervención se logra despojarlo del can, que lo traía con un mecate, se amarra a uno de los barandales para poder intervenir, estas personas en ese momento se dan a la fuga por las azoteas, pero logramos asegurar al dueño del animal. Nosotros lo tenemos referenciado en diferentes detenciones, al menos tendrá 30 apariciones por temas de droga y con relación a disturbios, lamentablemente el perro al momento de querer defender a su propietario, se cerró el nudo que tenía y dejó de respirar”, declaró para medios locales.

La familia de “Sombra” sostiene que la versión de la policía es mentira.