Aguascalientes vive dos días violentos con ejecuciones, narcobloqueos y fentanilo

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- Siete ejecuciones, dos detenciones de presuntos líderes vinculados al crimen organizado, un tráiler incendiado en la carretera 45 norte, casi 40 kilogramos de fentanilo asegurados por la Guardia Nacional, y un empresario local abatido, es el saldo de la jornada violenta que ocurrió en Aguascalientes –donde de acuerdo con cifras oficiales la seguridad va en declive– entre el 2 y el 4 de julio.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, los hechos violentos comenzaron el pasado martes, cuando se registraron cuatro ejecuciones por arma de fuego en los municipios de Aguascalientes, Cosío y Pabellón de Arteaga, así como un intento de homicidio en la capital contra una adolescente embarazada, que fue trasladada con vida a un hospital.

Más tarde, en la madrugada del miércoles, se reportó el bloqueo de la carretera 45 norte –que conduce hacia Zacatecas– a la altura del municipio norteño de Rincón de Romos, donde un camión tipo norton estaba incendiado, bloqueando el paso. El bloqueo duró 24 horas.

Durante la tarde del mismo miércoles se registraron otros dos asesinatos, uno en el municipio de San Francisco de los Romo y otro más en el municipio de Pabellón de Arteaga. En todos los casos, las víctimas son hombres que van de los 23 a los 37 años de edad.

En la suma de los hechos, hasta el momento se registran al menos cinco personas lesionadas, una de ellas una mujer que fue atacada a balazos en la puerta de su casa, ubicada en el municipio de Jesús María.

De acuerdo con Manuel Alonso García, titular de la Secretaría de Seguridad Estatal (SSPE), y con el fiscal local, Jesús Figueroa Ortega, el camión incendiado y los seis homicidios pueden estar relacionados con la detención, el lunes, de Juan Carlos Padilla Hernández, alias 'El Cuchillo', presunto líder en la entidad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ampliamente conocido en el municipio de Rincón de Romos y a quien le aseguraron armas y paquetes con metanfetamina.

Figueroa Ortega declaró que, según sus investigaciones, es el mismo grupo delictivo –el CJNG– el que ocasionó los hechos violentos, y descartó la narrativa de disputa con algún otro cartel.

“Se privó de la vida a varias personas por diferentes causas, y las causas a nosotros no nos interesan, nosotros vamos a detener a los asesinos y vamos a llevarlos ante los juzgados. Tenemos algunas líneas que no llevan a pensar que puede ser el mismo grupo quien está realizando este tipo de actos, pero eso no es fundamental para nosotros”, dijo, y agregó que durante esos mismos días, la dependencia a su cargo realizó siete cateos en diversos domicilios a lo largo de la entidad, todos con aseguramiento de narcóticos.

Por las ejecuciones, las autoridades estatales no han tienen a ninguna persona detenida. La detención de “El Cuchillo”, ocurrida el lunes, fue efectuada por elementos de la Guardia Nacional, cuyo coordinador estatal, Leonel Alcaraz Alarcón, reconoció –esta misma semana y en el marco de los cinco años de creación de la corporación federal– que en diferentes cateos han logrado decomisar 38.4 kilogramos de fentanilo, una droga que las autoridades estatales insisten que no se distribuye ni se produce en el estado.

“Ese aseguramiento tengo entendido que fue en la puerta sur, es competencia de la Fiscalía General de la República, nosotros como autoridades locales, en los cateos que hacemos, no hemos detectado ningún narcótico relacionado con el fentanilo”, declaró Figueroa Ortega.

El fiscal, sin embargo, agregó que en la dependencia a su cargo se encuentran entrenando a perros para enseñarles a olfatear fentanilo. Aguascalientes se considera una zona de trasiego. Aunque tanto la fiscalía como la SSPE afirmaron que los hechos violentos estaban relacionados con la detención de “El Cuchillo”, Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la capital del estado –el municipio con mayor densidad poblacional–, declaró que no tenía suficiente información sobre el caso y, por lo tanto, no podía asegurar que los hechos estuvieran relacionados.

Un empresario abatido, autoridades dan versiones distintas

Mientras el estado se recuperaba de la ola de violencia ocurrida entre el martes y el miércoles, la noche de este jueves se registró un enfrentamiento entre agentes ministeriales y un grupo de hombres al que, presuntamente, estaban investigando por el robo de maquinaria pesada.

En los hechos falleció Luis Aizpuru Marchetti, un empresario local que, confundido, habría abierto fuego contra uno de los agentes, hiriéndolo de gravedad en el rostro. El elemento fue intervenido quirúrgicamente y aún se encuentra hospitalizado.

Aizpuru Marchetti pasaba en motocicleta por el lugar donde los ministeriales se encontraban realizando la detención. La motocicleta fue confiscada por la fiscalía. Los hechos ocurrieron en la comunidad “Los Arroyitos”, una localidad rural ubicada al norte de la capital del estado, cerca de la zona con mayor plusvalía.

Manuel Alonso García, de la SSPE, declaró que elementos ministeriales pidieron ayuda de la corporación, pues uno de ellos había sido herido de gravedad mientras se encontraban investigando el robo de un trascabo. Se montó un gran operativo de seguridad y en el lugar fue detenido un hombre, mientras que otro logró escapar.

“Cuando van llegando al lugar, descienden y ven a una persona en la oscuridad y cuando van a proceder a detenerlo una segunda persona les empieza a disparar, ellos repelen la agresión, aseguran al primero que ya estaban revisando, que reconoció que era parte del grupo delictivo, y cuando están repeliendo la agresión sobre la terracería viene una motocicleta con un sujeto al que le marcan el alto, la persona no accede, saca un arma, hace una detonación y es cuando lesiona al compañero de la policía ministerial, los compañeros responden y en ese enfrentamiento cae esta persona abatida”, detalló. La zona dijo, es aislada, sin servicios y de difícil acceso.

El fiscal, por su parte, dijo en entrevista con un programa radiofónico local, que creían que el arma que lesionó al agente ministerial no pertenecía a Aizpuru Marchetti, aunque este último sí estaba armado.

“Nosotros tenemos identificado a un grupo de personas, desconocemos si se encontraban armados o cuántas personas eran. En el lugar se localizaron dos armas de fuego, una que llevaba la persona de la motocicleta, y otra que nosotros consideramos es con la que se pudieron realizar los disparos en contra de los compañeros. Tenemos una investigación de un homicidio en tentativa, paralelamente a la herida que sufrió el compañero”, dijo.

De Aizpuru Marchetti aseguró que no tenía ningún antecedente penal, “por respeto a la familia y a la propia persona que perdió la vida, ahorita lo que nosotros estamos es procesando lo que ocurrió”.

En medio de los hechos, el hijo de ese empresario, que también lleva el nombre de Luis Aizpuru, relató para un medio local que su padre solamente salió a comprar pan, que viajaban en su motocicleta y que sí tenía un arma: un viejo revólver heredado por el abuelo de una familia de empresarios y doctores. Y aunque no tenía permiso para portarlo, lo guardaba para defenderse de la inseguridad en la zona.

El joven aseguró que fue golpeado por los agentes ministeriales, quienes catearon sin permiso su domicilio y no le informaron, hasta pasadas las dos de la mañana de este viernes, que su padre era la persona abatida. También acusó que le robaron las cámaras de seguridad que tenía en su domicilio y borraron videos que él había tomado con su celular.