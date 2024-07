Gobierno de Puebla homenajea a Javier López Zavala, presunto feminicida de Cecilia Monzón

PUEBLA, Pue., (apro).- Como un “insulto” y un mensaje de “protección” calificó la abogada Helena Monzón, el hecho de que el gobierno de Puebla haya incluido a Javier López Zavala, presunto feminicida de su hermana Cecilia Monzón, en un tributo que rindió ayer a todos los exsecretarios de gobernación que ha tenido esta entidad desde 1981 a la fecha.

Y es que este jueves, el gobernador Salomón Céspedes Peregrina y Alejandro Armenta, mandatario electo, encabezaron la inauguración de la “Sala de Secretarios”, en la que se rinde un homenaje a los funcionarios que ocuparon en ese cargo desde el sexenio de Guillermo Jiménez Morales, entre los cuales se incluyó la fotografía de López Zavala, quien actualmente está preso acusado de feminicidio.

“Me parece un insulto a los 2 años de lucha que llevamos (en proceso). Un insulto a mi familia, a mi hermana y a las mujeres del Estado de Puebla. Absurdo y desmotivador este gesto”, manifestó Helena Monzón, hermana de la feminista asesinada el 22 de mayo de 2022.

Han inaugurado la sala de Secretarios de Gobernación, han incluido en ella, para honrarlo, la imagen del feminicida presunto de mi hermana #CeciliaMonzón



Su nombre es Javier López Zavala, fue secretario de Mario Marín.



Me parece un insulto a los 2 años de lucha que llevamos.… https://t.co/eaqjRxESfZ — Helena Monzón (@Helena_Monzon) July 5, 2024

“No quiero una disculpa, no quiero una llamada. No quiero que nadie me busque para decirme que fue sin querer. Quiero que el mundo sepa que el nuevo gobernador del Estado de Puebla @armentapuebla_ayer sonreía posando con la imagen del feminicida de mi hermana, #CeciliaMonzón”, reclamó en mensajes publicados en su cuenta X.

Incluso, Monzón cuestionó si este tributo no era un mensaje para quienes llevan más de dos años exigiendo justicia para su hermana.

Cabe recordar que López Zavala es identificado como el principal impulsor de la carrera política de Armenta en el sexenio de Mario Marín Torres. El hoy gobernador electo fue el coordinador de la campaña del exfuncionario ahora preso, cuando éste fue candidato del PRI a la gubernatura de Puebla en 2010.

Además, columnistas han señalado que, antes de ser encarcelado, López Zavala operó para reagrupar al marinismo en torno al proyecto de Armenta de convertirse en candidato de Morena a la gubernatura.

Helena Monzón dijo que, aun cuando se alegara respeto a la “presunción de inocencia”, con esto le queda claro el mensaje de que López Zavala “está protegido” y entendía por qué las denuncias en su contra por el feminicidio de su hermana y por la violencia familiar que Cecilia presentó en vida, no registraban avances.

“Yo sólo leo un mensaje ahora mismo, el de que pase lo que pase, Javier López está protegido. Hoy queda claro el porqué las denuncias de Ceci no avanzaban y porqué él sigue sin presentar una sola prueba, esperando a que sus contactos lo pongan en libertad”.

En el acto de inauguración de la “Sala de Secretarios” se develó una placa que dice: “En este recinto se toman decisiones importantes para mantener la gobernabilidad y paz social en el estado de Puebla”. En una pared se colocaron las fotografías de todos los que han ocupado la secretaría de Gobernación, incluso el de López Zavala acusado de haber mandado matar a Cecilia Monzón, madre de su hijo.