“No es fácil resolver el problema”: Sheinbaum defiende actuar de Delfina Gómez en Chalco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que la gobernadora del Estado de México, la morenista Delfina Gómez, dejó pasar, al menos, 19 días para acudir a las colonias afectadas por las lluvias y las consecuentes inundaciones de aguas negras en el municipio de Chalco, la presidenta electa Claudia Sheinbaum la defendió y le ofreció su apoyo.

“Siempre vamos a apoyar a Delfina. Es una mujer honesta, de convicciones. Y está ahí. Bien podría no haber ido y decir ‘es un problema de los habitantes de Chalco’. Está ahí, está revisando, atendiendo y eso no quiere decir que las autoridades del Estado de México no hayan estado ahí”.

Cuestionada en conferencia sobre el hecho de que apenas ayer, y luego de un cierre de vialidades a modo de protesta, la exsecretaria de Educación federal se presentó ante los miles de afectados por las aguas negras que invaden sus calles y casas desde hace casi tres semanas, la próxima presidenta de México justificó:

“No es fácil solucionar el tema, pero hay que dar todos los apoyos que requiera la población”.

La prensa le insistió en que si consideraba que fue una atención tardía de la gobernadora mexiquense, quien ayer fue recriminada por un habitante de la colonia Jacalones de la siguiente manera: “Yo les pagué a mis compañeros para que votaran por Morena. ¿Qué han hecho? El PRI, que es más rata que ustedes, hacía la solución”.

Después de unos segundos de silencio, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México respondió:

“No conozco en particular por qué no fue en los primeros días, pero está ahí, que es lo importante. Es una gobernante que está ahí, ha estado atendiendo. No es fácil resolver el problema de Chalco y no me parece que deba usarse esta opinión de un ciudadano, que es respetable, para caracterizar la actuación del gobierno del estado de México. Está atendiendo ahí y se va a seguir atendiendo”.

Sheinbaum Pardo sugirió ver “exactamente lo que ha trabajado este año la gobernadora, porque es muy fácil criticar sin información. Y yo sé que va a hacer un buen trabajo Delfina y la vamos a apoyar cuando lleguemos”.

Incluso, dejó ver que las inundaciones de aguas negras podrían ser responsabilidad de los gobiernos municipales.

Junto a vecinos de la localidad y personal que labora para restablecer la normalidad en #Chalco, recorrimos las colonias afectadas para revisar avances y continuar dialogando con los ciudadanos, escuchando sus inquietudes y dándoles respuesta sobre acciones actuales y próximas… pic.twitter.com/kZsTNrPwwT — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) August 21, 2024

Solidaridad y plan de obras

Antes de ser cuestionada sobre la visita de la gobernadora Delfina Gómez, la presidenta electa envió un mensaje a las miles de personas afectadas por las inundaciones de aguas negras:

“Primeramente, nuestra solidaridad a las familias que están viviendo esta condición. Digamos que no nos corresponde ahora porque no hemos llegado a la Presidencia, pero sí hemos estado atentos”.

Acompañada del jefe de gobierno, Martí Batres -a quien designó como director general del ISSSTE-, dijo que el gobierno capitalino, mediante el Sistema de Aguas (Sacmex), apoya la situación con labores de desazolve.

Luego, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, le echó la culpa a los gobiernos del pasado.

“Chalco, lamentablemente, toda esta zona del oriente del Estado de México, creció en la época de Salinas. Chalco, Chimalhuacán, ya venía desde antes, pero este boom de crecimiento creció a principios de los 90 y son zonas bajas que requieren sistemas de desagüe, de salida de agua importantes”.

Entonces, anunció que su equipo de transición ya trabaja con sus homólogos de la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca “en un programa especial de agua y saneamiento para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Se trata de una promesa de campaña que hizo para resolver el tema de escasez del líquido en la megalópolis.

También dijo que se tiene que ver de qué manera puede ayudar a Chalco el Túnel Emisor Oriente (TEO), cuya construcción inició en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

“Estamos trabajando en ello para un asunto más estructural. No es sencillo cómo sacar el agua de ahí, pero sé que está trabajando el gobierno federal, la gobernadora y cuando entremos nosotros, pues vamos a seguir apoyando y a atender de una forma más estructural el tema de estas obras”.