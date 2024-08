AMLO: Inundaciones en Chalco son atendidas, pero problema de fondo corresponderá al próximo gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que las inundaciones en Chalco son atendidas pero el problema de fondo le corresponderá al siguiente gobierno, de Claudia Sheinbaum, pues no se resolvió por falta de tiempo.

“Afortunadamente, no regresaron los corruptos, o no van a regresar, y va a continuar la transformación y tienen esperanza los pobres y los que están exigiendo justicia, con razón. Imagínense cuántos damnificados por la política neoliberal, millones; pero me alegra, me estimula de que el pueblo haya decidido bien para que continúe el proceso de transformación”, afirmó.

El mandatario federal expuso que en la zona de las inundaciones está el Plan DN-III y el Plan Marina.

“La gente de Chalco sabe que ahí están soldados de la Guardia Nacional, de Protección Civil, marinos, que se les está ayudando, pero López-Dóriga y otros voceros del conservadurismo utilizan una desgracia de estas para cuestionar al gobierno: ‘¿Qué hace el gobierno?’”, comentó.

Por los manejos de anteriores gobiernos donde los beneficiados eran los de más dinero, “¿qué pasaba con el pueblo? Pues estaba en el más completo abandono, en Chalco, en Neza, en Ecatepec, en La Montaña de Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en todos lados.

Detalló que en la zona “está atendiéndose, ya nada más informarles, nos queda un kínder que no hemos podido; ya se limpió y volvió otra vez a anegarse. Estoy pendiente. Tenemos 70 personas en refugio, están regresando ya las personas a sus casas. Y estamos atendiendo”. Recordó que no acude a la zona para evitar la provocación de personajes de la oposición.