AMLO y Sheinbaum inauguran modernización de carretera Ciudad Valles- Tamazunchale

SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).– Al iniciar el último tramo de giras conjuntas del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, fue inaugurada la modernización de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, obra que costó 8 mil 600 millones de pesos y que se suma a un total de 465 obras entregadas durante la actual administración.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, dijo que el equipo de la esta dependencia “ha hecho posible realizar obras muy complejas en tiempo récord con un compromiso social y profesional extraordinarios”.

Y al dirigirse a Sheinbaum Pardo, le aseguró que “esta obra que hoy llega a su fin constituye una base sólida para el segundo piso de la transformación”, pues se suma a las entregadas en todo el sexenio. “Le dejamos una Secretaría fuerte”, dijo Nuño Lara.

Detalló que la obra consistió en la ampliación de dos a cuatro carriles a lo largo de 103 kilómetros, con la construcción de 23 puentes, ocho entronques y se modificaron 75 curvas con una longitud de 35 kilómetros, y ante las altas precipitaciones pluviales de la región se construyeron obras adicionales de drenaje y estabilizaciones de desplante de terraplenes y cortes de alturas de hasta 50 metros.

La carretera servirá para más de 374 mil habitantes de nueve municipios y 58 comunidades indígenas, en un recorrido que originalmente era de dos horas y 20 minutos y se acortará a una hora 10 minutos.

En el evento estuvo presente el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la actual secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien es originaria de la entidad y quien recibió elogios de parte del presidente.

“¡Que viva la próxima, futura secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez! Huasteca… Está la presidenta, el segundo lugar es el secretario o la secretaria de Gobernación. Huasteca. Se rayaron”, dijo López Obrador.

En el evento intervino la propia Rosa Icela Rodríguez, quien mencionó que es originaria de Xilitla y sus padres de Axtla y de Tampacán, y ahora su familia reside en Ciudad Valles. Agradeció al presidente la oportunidad de ser la titular de la Secretaría de Seguridad y a la presidenta electa “que ahora confía en nosotros para que una huasteca, aquí, potosina, sea la que encabece la Secretaría de Gobernación” a partir de octubre próximo.

Al intervenir, el presidente sostuvo que hará un retiro definitivo de la vida política del país:

“Aunque vayan allá, a gritarme a Palenque, que me van a ir a pedir de que yo ayude en algo, de una vez les digo: ya, yo ya cumplí. No le hace que me vayan a gritar allá”, expresó.

“Ya me toca descansar un poco. Y voy a seguir escribiendo, porque quiero dejar un libro para hacerle un homenaje a nuestro pueblo mexicano, a eso me voy a dedicar para que todos, todos, aprendamos a valorar la grandeza cultural de México”, dijo.

Sobre la carretera ampliada, López Obrador recordó que en su sexenio no se construyó ninguna vía de paga, “todo es de libre tránsito para la gente”, y recordó que esto lo hizo como jefe de gobierno de la Ciudad de México con los segundos pisos, “también en contra de quienes siempre se nos han enfrentado y se oponen a cualquier obra que realizamos. Pero ya ven que somos nosotros necios, perseverantes cuando se trata de defender causas justas”.

Al tomar la palabra, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ofreció continuar apoyando a la Huasteca potosina, y se comprometió a iniciar el año próximo con la construcción del aeropuerto de Tamuín y que la carretera a Tamazunchale será continuada hasta Huejutla, para conectarla a Pachuca y después a la Ciudad de México, además de arreglar la carretera de Ciudad Valles a Tampico más adelante.

Además, anunció que habrá tren a San Luis Potosí.