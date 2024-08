Mujer exige con insultos la cancelación de su boleto de viaje; la bautizan como “Lady Cancélamelo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una clienta inconforme de la línea de Autobuses Oro fue bautizada como “Lady Cancélamelo”, después de que se viralizó un video de ella exigiendo, a gritos e insultos, la cancelación de su boleto de autobús.

Los hechos ocurrieron en la Terminal Central de Autobuses de Pasajeros de la Ciudad de Puebla (CAPU), donde un testigo filmó la situación, antes de compartirla en la plataforma TikTok.

"Cancélamelo, te aviento la computadora hija de la chingada, eh, no me voy a calmar, que me canceles mi boleto, me vale madres, me devuelves mi dinero", espetó la clienta a la taquillera. "¡Regrésame mi dinero! Pinche ratera, regrésame mi dinero hija de la chingada", gritó la clienta golpeaba el mostrador.

En el video también se observa a elementos de la Policía Auxiliar que trataban de mediar la situación, pero ella continuó con su comportamiento e incluso les respondió: “me vale, proceda, proceda, pero en chinga".

Al final del video no se reveló si “Lady Cancélamelo” logró su objetivo. En los comentarios del TikTok, usuarios expresaron no estar de acuerdo con el comportamiento de la mujer, pero simpatizaron con la circunstancia en la que ella se encontraba y denunciaron que el servicio de los empleados suele ser malo.

“Yo creo que si la señora pidió información y no se la dieron correcta no es su culpa, ahora no sabemos si tenía más dinero y si tenía una emergencia”.

“A veces uno pregunta y te atienden de mala gana y no te dan la información. Y les tienes que rogar por información y te contestan mal”.

“Mi mamá nos llevaba muy chiquitos a Toluca cada 15 días y las personas de esos lugares parece que te están regalando en boleto. No se justifica la actitud para nada ojalá todos cambiemos el servicio al cliente”.

“Hay taquilleros que se pasan de lanza con las personas, te dan un boleto que ellos quieren, por ejemplo, la hora de salida”.