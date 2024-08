Traficantes usan ahora Uber para trasladar indocumentados rumbo a EU

SONORA (apro).- Los camiones de pasajeros y el uso de aerolíneas pasaron a segundo plano en el estado de Sonora en lo referente al tráfico de migrantes: este año, informó el delegado de la Fiscalía General de la República, se detectó la utilización del servicio de Uber para trasladar a las personas rumbo a la frontera norte.

“Se detectó que ahora están usando el sistema de Uber para ser trasladados. Ya no en camiones, ya no en aviones, ahora es en Uber, pero de todas maneras se están haciendo las detenciones correspondientes de los choferes con tráfico de indocumentados”, dijo Francisco Sergio Méndez, y detalló que se han realizado detenciones de los choferes relacionados con la práctica, aunque no precisó cifras.

El delegado aseguró que el tránsito de los indocumentados se ha reducido 86% en el estado desde enero de este año hasta la fecha, y que el delito se presenta principalmente en los municipios de la ruta a la frontera norte, tal como Hermosillo, Sonoyta y San Luis Río Colorado.

Cifras de la secretaría de gobernación

La estadística sobre Rutas, Asistencia y Riesgos Asociados a la Movilidad Irregular por México (Raramir), elaborada por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación indica que, de enero a abril, última actualización de los datos, se acumulan 11 mil 162 eventos relacionados con el tráfico de migrantes.

Las regiones donde se ha tenido conocimiento del tráfico de indocumentados se encuentran dispersas en todo el estado: en el sur resulta notable la situación en municipios como Navojoa (que sumó en 4 meses 250 casos), Cajeme (donde se informó de 110 eventos), Empalme (375) y Guaymas (973).

En la mancha urbana de la capital, la estadística indica un total de 3 mil 111 eventos relacionados con el tráfico de migrantes: 401 tuvieron lugar en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo y el resto en las calles de la ciudad.

En el camino al norte, destaca lo sucedido en Estación Llano, donde se identificó la situación en mil 653 ocasiones y en el retén de Querobabi, ubicado a 65 kilómetros al sur, donde se identificó la comisión de 735 de estos delitos.

Al norte del estado figuran 953 casos en Altar y 149 en Ímuris, mientras que en la zona fronteriza se informó de 380 incidencias en Sonoyta, en la garita de Lukeville, cerca de la frontera con San Luis Río Colorado, y 727 más en el municipio de Nogales.

Aunque la gran mayoría de las personas víctimas del delito presentaban mayoría de edad al momento del evento, mil 507 de ellas se encontraban entre los 0 y los 17 años de edad, lo que representa el 13.5% del total.