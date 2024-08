Oaxaca: Separan a funcionarios de sus cargos en Fiscalía General por presuntos actos de corrupción

OAXACA, Oax. (apro).- Un Vicefiscal Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto, una Agente del Ministerio Público y tres coordinadores de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, fueron separados de sus cargos por presuntos actos de corrupción al tiempo que se inició el procedimiento correspondiente para su sanción definitiva.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de Oaxaca y agregó que estas medidas son en estricto apego a la política de Cero Tolerancia a cualquier acto de corrupción dentro de esa institución.

Hizo hincapié que los trabajos de investigación internos revelaron indicios de su probable involucramiento en actos de corrupción en su servicio público y por eso decidieron tomar estas medidas.

Detalló que, a partir de la denuncia de una víctima, la Fiscalía inició trabajos de inteligencia criminal realizados por personal especializado que está adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), que trabajan en estrecha colaboración junto con la Visitaduría General y la Contraloría Interna, mismos que realizaron las indagatorias correspondientes.

“Desde el momento en que tuvimos conocimiento del caso, dimos instrucciones para que se actuara de manera inmediata, pues no vamos a permitir este tipo de conductas, las cuales afectan de manera negativa a las víctimas, además socavan la confianza en la institución, por ello tomamos medidas que no solo tienen el objetivo de terminar con estas prácticas, sino de garantizar su no repetición”, señaló el Fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla.

Ante la investigación que pesa sobre el Vicefiscal Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto, J. X. T. A.; así como una Agente del Ministerio Público de la misma área; además de tres coordinadores de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, identificados como M. A. C. H., G. M. B. y J. A. V. L., fueron separados de sus cargos por su probable involucramiento y responsabilidad en hechos en materia de corrupción, por lo que se inició el procedimiento correspondiente para la sanción definitiva.

El resultado de las investigaciones de inteligencia demuestra actos de corrupción en los que probablemente estarían involucradas al menos cinco personas con diferentes cargos, quienes solicitaban dinero con la promesa de agilizar trámites de algún proceso, por lo que, luego de corroborar la situación, las personas funcionarias fueron separadas de su cargo para permitir la investigación imparcial y apegada de derecho.

Por su parte, la Fiscalía de Oaxaca realiza los trabajos legales y administrativos pertinentes para sanear las áreas afectadas por la incorrecta actuación en la función pública, con el objetivo de ofrecer un servicio adecuado para las personas usuarias.

El Fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla reiteró que, “las investigaciones en torno al asunto también son un mensaje para que el funcionariado lleve a cabo sus labores de manera honesta, pues nuestro compromiso es con la ciudadanía”.

En tanto que, la Fiscalía refrenda su compromiso para combatir e investigar cualquier denuncia relacionada con actos de corrupción o uso indebido de la función pública al interior de la institución para que sea la vía adecuada a través de la cual, las víctimas tengan la confianza de acudir en caso de ser necesario.