“Entró y ya no salió”: investigan a maquiladora de Tijuana por trabajador desaparecido en su interior

BAJA CALIFORNIA (apro).- Una empresa maquiladora de Tijuana es investigada por la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), debido a que un trabajador, al parecer, está perdido en su interior, pues registró la entrada, pero nadie lo vio salir e incluso sus pertenencias y automóvil siguen dentro del lugar.

Es el caso de Servando Salazar Cano, de 35 años de edad, quien desde el pasado viernes 23 de agosto no ha sido localizado por sus familiares, a pesar de que su esposa, Wendy Bravo, también trabaja en dicha compañía, identificada como Prime Wheel.

La desaparición del también padre de familia ha generado desde entonces manifestaciones y que la FGE ingresara al sitio, ubicado en la calle Exportadores del Parque Industrial Chilpancingo en Tijuana, donde fue la última vez que se vio a Servando portando el uniforme de la empresa.

Wendy Bravo compartió en redes sociales su testimonial, en el que indica que la semana pasada su pareja había cumplido 10 años de laborar en la maquiladora.

“Fue a trabajar a Prime Wheel el viernes 23 de agosto. Llegó (a las) 08:20, aproximadamente, notificado en cámaras. Llegó a la empresa. Tiene checada de entrada. Las cámaras lo confirman”, aseveró.

La mujer agregó que posteriormente Servando acudió a una junta de las 09:00 a las 13:00 horas, tiempo en el que tuvo contacto con él a las 10:40 y, posteriormente, a las 12:45 horas.

“Saliendo todos a comer a la 1:15. Se ve en las cámaras salir (a) todos, menos él. La única manera es alguna salida por la parte de atrás, la cual es ilógico pues está muy alto”, explicó.

Agregó que el celular de su esposo fue encontrado en una plaza (Santa Anita) por parte de una señora que pasaba por el lugar, al parecer a las 13:40 horas, “de un carro negro marca Corolla”.

“Algunas de las cámaras locales no funcionan o no llegan al radio donde queremos ver. Esto, para saber si a él se le cayó o si alguien fue a tirarlo. Él no es una persona que entró hace poco. Él sabe los peligros de ciertas máquinas, conoce las máquinas. Es la persona con un círculo de amigos pequeño, pero muchas personas buenas conocidas. No es de problemas”, expresó Wendy Bravo.

Posteriormente agregó fotografías tomadas por Servando, al inicio del curso y a la salida del mismo, a las 13:02 horas.

“¡No se lo pudo tragar la tierra! Y menos en una empresa sin comprobar que hay una salida en cámaras ni anotación de la empresa”, concluyó, además de solicitar a la comunidad que comparta el caso para poder encontrar a su esposo.

Exhiben y denuncian a Prime Wheel

A raíz de la desaparición de Servando, la maquiladora Prime Wheel ha sido denunciada y exhibida en numerosas fotografías y videos compartidos en redes sociales, donde se presume que tiene mal ambiente laboral (peleas) y numerosas áreas de riesgo, con supuestos vapores tóxicos y al parecer líquidos corrosivos.

Incluso fue recordado el caso de Daniel Alejandro Palomares, de 33 años de edad, quien salió de su casa el 19 de mayo de 2023 y ya no regresó.

Esta persona, al parecer, también trabajaba en Prime Wheel, pero el fiscal central, Rafael Orozco Vargas, declaró a la prensa -según consignaron medios locales el martes pasado- que no había una denuncia formal ante la FGE, aunque tampoco descartó el posible escenario.

En dicha reunión con medios de comunicación, el funcionario estatal refirió “una búsqueda de 24 horas” al interior de la planta maquiladora y sus alrededores, pero sin resultados positivos.

Colectivo se suma a búsqueda de Salazar Cano

Integrantes de la Fundación “Todos Somos Erick Carrillo”, colectivo enfocado en la búsqueda de personas desaparecidas, se sumó a la búsqueda de Servando, en lo tocante a los alrededores de la empresa.

“Va a ser una búsqueda por el campo. Siempre, donde desaparecen, es recomendable buscar 1, 2, 5 kilómetros para descartar cualquier posibilidad”, dijo Eddy Carrillo, presidente del organismo, además de referir que sería en colonias aledañas donde han detectado fosas o tiraderos clandestinos.

La búsqueda fue durante la mañana de este jueves 29 de agosto e incluyó la canalización del Río Tijuana, aunque hasta el momento ha sido reportado algún hallazgo referente a Servando.