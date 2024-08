Chiapanecos escapan de sus hogares para evitar ser reclutados por grupos criminales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En Chiapas quieren hacer una leva para grupos criminales, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno explica que es la razón por la que mexicanos salen a Guatemala y no quieren regresar.

“Tienen miedo por los grupos delincuenciales”, afirmó la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien ofreció la explicación de lo que hace el gobierno y las razones que dan los connacionales para no querer regresar a México.

“Los nacionales mexicanos cruzan, por los constantes enfrentamientos que hay entre aparentemente dos bandas criminales, en realidad. Y han comenzado, lo que más les preocupó a estas familias es que han empezado a reclutar jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, y por lo tanto por eso han cruzado. Ahora, ellos no quieren”, afirmó.

Los mexicanos desplazados se han ido de Amatenango de la Frontera, hecho que comenzó el 23 de julio cuando un grupo de 400 personas que cruzaron la frontera y llegaron al municipio de Cuilco, en Huehuetenango, donde se resguardaron.

El gobierno mexicano está agradecido con Guatemala “porque nos han recibido, la verdad, muy, muy bien a todos los que han cruzado”.

Los datos que ofreció es que en Monte Rico hay 30 personas; en Nueva Reforma, 247; en la Unión La Frontera, 10; en Jocotitlán de las Pilas, 23; y en La Playita, 10 personas.

“La Sedena ya ha reforzado la seguridad en Amatenango, Gobernación ha mantenido contacto con el gobierno de Chiapas, el gobierno de Guatemala y nosotros hemos estado en constante contacto”.

Los tres cónsules de México en Guatemala se trasladaron a Cuilco y detectaron que la mayor parte de la población se dedica a la siembra del maíz y vende su producto en el municipio de Comalapa.

También saben que “la mayoría de ellos prefieren permanecer del lado guatemalteco porque está muy cerca de sus comunidades, entonces ellos no quieren perder sus propiedades, no quieren perder sus animales y entonces prefieren estar muy cerca. Porque nosotros les ofrecimos trasladarlos a Tapachula, al albergue Siglo XXI.”

Ahora la estrategia es que la Sedena y el gobierno de Guatemala, tratan de darle la seguridad a estas comunidades. También indican que 61 personas ya han retornado a sus hogares voluntariamente.

“Hay otras que prefieren ir y venir. Las que han retornado son 34 a Unión Frontera, 18 a Monte Rico y nueve en Jocotitán, pero la parte que nos interesa proteger es Amatenango, que es donde está la mayoría, y pensamos que, con las acciones coordinadas que vamos a establecer ahora, vamos a poder mejorar”.

El gobierno de Guatemala entregó certificado de permanencia humanitaria a 207 mexicanos por 30 días, para que puedan trabajar en la zona.

“Esperamos que se pueda regresar a la seguridad en Amatenango y ellos ya puedan volver a sus comunidades, que es lo que más quieren, ellos, desean volver. Y tenemos ahí presencia, los tres consulados, la Sedena, el Instituto Nacional de Migración, las autoridades guatemaltecas, y Acnur, y también hay organizaciones de la sociedad civil apoyando. Pero está mucho más pacífico ahora, y la gente ya está empezando a regresar, pero tienen miedo por los grupos delincuenciales”.

El presidente López Obrador declaró que “están queriendo hacer una especie de leva, de enganche de jóvenes para las bandas, y esto es parte también de que los jóvenes ya no quieren eso, porque el joven ahora tiene opciones de estudio, tiene becas”.

Por esa razón celebró que en la Comisión de Puntos Constitucionales aprueben la reforma que eleva a rango constitucional el programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro, porque el que no tiene trabajo, el que ya no tiene posibilidad de estudiar o ya no estudió, puede ser contratado con este programa”.