AMLO y Sheinbaum inauguran el camino Minatitlán-Hidalgotitlán en Veracruz

SAYULA DE ALEMÁN, Ver. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, estuvieron de gira este domingo por el sur de Veracruz para inaugurar la carretera Acayucan-La Ventosa y camino Minatitlán-Hidalgotitlán, que son parte del parte del proyecto del corredor del istmo de Tehuantepec.

En la gira estuvieron acompañados de la gobernadora electa, Rocío Nahle, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño.

En su discurso, Sheinbaum aseguró que el país vive un momento histórico porque no terminará la transformación y prometió a los veracruzanos: “Hoy vengo al sur de Veracruz a decirles que no vamos a traicionar, que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no va haber marcha atrás, que no va haber traiciones, que vamos a caminar con el pueblo de Veracruz y de México.

En Minatitlán, la virtual presidenta electa agradeció a Andrés Manuel López Obrador y le aseguró continuar trabajando en equipo, con Rocío Nahle gobernadora Electra de Veracruz: “Como decía aquella telenovela, dos mujeres, un camino”.

Al tomar la palabra, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el sureste estuvo abandonado por años, pero el proyecto del corredor del istmo de Tehuantepec lo está reactivando con varias obras.

“En unos días más me jubilo, pero voy muy contento porque iniciamos la transformación del país, que voy a entregar la banda a una mujer extraordinaria, con principios e ideales, es lo mejor que nos pudo para, porque hay mucho por hacer, hay mucho rezago”, señaló.

López Obrador dijo que no hay nada que temer porque Sheinbaum es incorruptible, honesta y una mujer con buenos sentimientos con amor al pueblo. “Ya hasta quisiera que fuera el día de entregarle la banda, no hay ningún problema, van muy bien las cosas”.

El presidente volvió a referirse a la campaña en contra de la gobernadora electa Rocío Nahle: “Era cliente de Televisa, en contra, en contra, acusaciones, de qué sirvió, de nada, porque nuestro pueblo ya tomó conciencia, el pueblo es mucha pieza, ya no se le puede manipular”.

López Obrador, se identificó como veracruzano: “Yo soy choco jarocho porque mi papá era de la cuenca del Papaloapan y mi madre, de Frontera, Tabasco…”.

En su discurso el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, felicitó a la gobernadora electa, Rocío Nahle de quien dijo: “Ya nos enteramos que le han dado el banderazo a la producción de gasolina diesel a gran escala de la refinería Dos Bocas”.

Aprovechó el micrófono para hablar el proceso electoral: “Algunos quisieron poner en duda las obras de la 4T, elevaron a debate nacional la elección de Veracruz con un embate de mentiras en contra de ella. Sin embargo, ayer se acabó de derrumbar la última falsedad que, en los medios tradicionales, chayoteros del ayer quisieron imponernos, desde el sur, les decimos lástima señor equis y señora equis, sólo ustedes se tragaron esa mentira, porque acá en Veracruz el pueblo sabiendo la verdad, refrendó su confianza”.

Jorge Nuño, secretario de Comunicaciones y Transportes, detalló que la modernización de la carretera de 200 kilómetros con tres libramientos se realizó con una inversión de 9 mil millones de pesos en beneficio de 11 municipios en Veracruz y Oaxaca.

Por su parte, la modernización del camino Minatitlán-Hidalgotitlán de 32 kilómetros se realizó con una inversión de 417 millones de pesos reduce a 45 minutos y es una ruta alterna para llegar al Puerto de Coatzacoalcos.