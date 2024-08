Secuestran a mecánico y a su hijo en Chiapas mientras trabajaban en taller

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Familiares, vecinos y amigos del mecánico César Cantú Escobar y de su hijo, el menor de edad César Emiliano, marcharon por la principal avenida de la ciudad para exigir su aparición con vida, ya que fueron llevados presuntamente contra su voluntad por hombres armados el pasado 1 de agosto, a las 17:45 horas, cuando se encontraban en su taller.

El caso del mecánico Cantú y su hijo, se suma a la crisis de desapariciones que se vive en Chiapas, cuyas víctimas siguen aumentando cada día. María de Lourdes Espinosa Castillejos, dijo sentirse desesperada, porque ya completaron cinco días sin tener ninguna información sobre su hijo y su esposo. “Lo único que sabemos es que los levantaron y se los llevaron”, comentó.

La mujer relató que estaba hablando con su esposo cuando fue secuestrado. “De repente me cortó la llamada, le marqué porque ya no me contestaba y no me contestó. Esperé unos minutos que regresara la llamada, luego me metí a Facebook, y me apareció un video donde se decía la calle del taller, pero jamás me imaginé que fueran ellos.

“Le mandé el video para que él lo viera, si él estaba ahí, ya sabía de ese levantón, pero nunca me imaginé que era mi esposo y mi hijo a los que se habían llevado. Después se apagaron los dos celulares, el de mi hijo primero, el de mi esposo después.

María de Lourdes contó a la prensa que no conocía tanto a los amigos de su esposo. “Nada más conocí a dos; mi hijo todos los días llegaba y me contaba, me decía lo que hacían en el taller. En ningún momento me dijo que su papá tuviera amenazas o que le pidieron dinero. o que hubiera peleado con alguien”.

Afirmó que su esposo es una persona trabajadora y su hijo, de 16 años, “¿no le pudo haber hecho ningún daño a esta sociedad para que se lo llevaran?”.

Sostuvo que puede tratarse de una equivocación porque su esposo no tiene problemas con nadie. “Estoy segura que se equivocaron. Por eso a las personas que se los llevaron, les pido que se pongan la mano en el corazón, que me los regresen vivos, porque así se los llevaron”.

La mujer suplicó a las autoridades que investiguen y los busquen, “porque ya han pasado muchos días. Mi esposo no tenía problemas con nadie, y mi hijo sólo tiene 16 años, ayúdenme a buscarlos”. Dijo que su esposo rentaba un terreno y ahí instaló su taller mecánico, mientras que su hijo estudiante en vacaciones se iba a trabajar con su papá.

Durante la marcha, María de Lourdes con lágrimas en los ojos expuso que no se explica porque se llevaron a su marido. “No le tenemos miedo a nadie, no tenemos ningún problema, No nos explicamos por qué se los llevaron”, expuso. Esta es la segunda marcha que se realiza en Tuxtla Gutiérrez en los últimos tres días de familias exigiendo la aparición con vida de hijos y esposo.

El sábado, familiares de Leyver Berlin Guillén Espinosa, de 26 años, llegaron a la capital chiapaneca para demandar con una marcha su aparición con vida. Guilén es un trabajador de intendencia de la Telesecundaria del ejido Nuevo León municipio de Teopisca que, presuntamente, fue llevado contra su voluntad por desconocidos, luego que saliera de un supermercado en la cabecera municipal.

Su madre, Bella Margarita Espinosa Jiménez, explicó que el pasado 24 de julio Leyver Berlin salió de la comunidad para hacer unas compras y desde entonces no saben nada de él.

La mujer llegó a la ciudad a los ocho días de la desaparición de su hijo, acompañada de 300 personas de su comunidad para rogar a las autoridades y a la ciudadanía, le ayuden a encontrarlo. La mujer marchó por la principal avenida de la ciudad suplicando ayuda para localizarlo con vida.

El caso de Leyver Berlin es otro de los cientos de desaparecidos que se registran en Chiapas. 2023 y 2024 han sido los años con mayor número de víctimas del delito de desaparición forzada en la entidad, cuyas cifras se desconocen.