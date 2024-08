Arco Norte lleva más de 30 horas de bloqueo; AMLO califica de “oportunista” a su abogado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la tarde de este miércoles, el bloqueo del Arco Norte supera las 30 horas y podría continuar. Alrededor de mil 600 ejidatarios del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla exigen el pago por las tierras expropiadas para la construcción del Arco Norte a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

Continúan las afectaciones en las autopistas México-Puebla y Tlaxco-Tejocotal, así como en el libramiento Apizaco-Huamantla.

El representante legal de los campesinos, Jorge Portilla, dijo a Proceso que sus representados no retirarán el bloqueo hasta que se la SICT acepte llevar a cabo el pago a cabalidad y establezca fechas para el cumplimiento de dicho pago.

Los ejidatarios se pronunciaron en un escrito compartido a Proceso, en el que señalaron el “despojo” de más de 148 hectáreas de sus tierras paras las obras carreteras del arco norte, “sin que se les pagara de forma apropiada”.

De acuerdo con el documento, el Tribunal Unitario Agrario distrito 33 sentenció a la SICT a publicar el decreto expropiatorio y el pago indemnizatorio, pero los campesinos denunciaron que sólo se les ha pagado una parte, a pesar de que la empresa concesionaria ha cobrado sumas millonarias por concepto de peaje.

“La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el actual gobierno han sido omisos en cumplir con el pago de las condenas que le fueron impuestos en las sentencias, burlándose con ello de nuestro sistema de justicia, pero sobre todo de los campesinos, la clase más desprotegida de nuestra sociedad”, denunciaron los ejidatarios.

Abogado quiere "sacar raja", dice AMLO

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la protesta desde su conferencia matutina: “Los campesinos que están perjudicando a mucha gente al tener tapada la carretera”.

El presidente también señaló directamente al representante Portilla, a quien acusó de “querer sacar raja” y lo tachó de “oportunista”. El mandatario intentó racionalizar su acusación explicando que su “pecho no es bodega y no vamos a estar encubriendo a nadie”.

López Obrador agregó que él cree que el representante legal de los campesinos “a lo mejor está pensando que como ya se está terminando mi gobierno ahora es el momento. Pues no, porque nosotros no nos dejamos chantajear por nadie”.

El mandatario aseguró a los campesinos que no serían reprimidos, ya que su gobierno no es así, por lo que si no se llega a un acuerdo, se pueden quedar. “Lo que es justo se atiende de inmediato, cuando es transa no”, sentenció y finalizó con una disculpa a los transportistas, a quienes recomendó buscar vías alternas.