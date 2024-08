Excarcelan a Adolfo Karam, exjefe policial acusado de torturar a Lydia Cacho

PUEBLA, Pue. (apro).– Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial de Puebla acusado por cometer tortura contra la periodista Lydia Cacho, fue excarcelado el martes luego de ganar un amparo que le permitió modificar las medidas cautelares por las cuales estaba preso en el penal de Cancún, Quintana Roo.

El exjefe policíaco fue detenido el 13 de julio de 2023 en Boca del Río, Veracruz, y desde el 20 de julio se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, a través de un amparo que obtuvo su defensa ahora podrá llevar el juicio en libertad bajo fianza, con la condición que permanezca en Quintana Roo.

En sus redes sociales, Cacho reaccionó a esta noticia con el siguiente mensaje:

“Karam –cómplice de mi tortura– es propietario de ERI, empresa de seguridad con permisos de armas y guardias especiales. Lo hemos denunciado desde hace años. Ya no me pregunten por qué no es seguro volver a mi país”.

Karam Beltrán es acusado de estar a cargo del operativo de traslado de la periodista, ocurrido en 2005, desde Cancún hasta Puebla por carretera, en cuyo trayecto fue sometida a tortura física y psicológica.

Este escarmiento habría sido ordenado por el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres –quien igual está preso– en confabulación con su amigo, el empresario textilero Kamel Nacif, como una represalia porque la periodista publicó en su libro “Los Demonios del Edén”, los nombres de políticos y empresarios involucrados en redes de pornografía infantil y trata de personas.