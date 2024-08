Explota un polvorín en una comunidad de Irapuato (Videos)

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Varias explosiones ocurridas en un polvorín ubicado en una comunidad de Irapuato cimbraron una amplia zona entre ese municipio y Salamanca alrededor de las 9 de la noche del jueves.

La columna de fuego y humo se vio a varios kilómetros de distancia y tiñó de rojo el cielo.

Aunque algunos medios en Irapuato reportaron dos personas heridas, las autoridades no lo han confirmado. El gobierno del estado indicó que, en un primer contacto, hasta las 11 de la noche no había reportes de personas heridas o no localizadas.

Sin embargo, vecinos de la zona indicaron que los cristales de las ventanas de domicilios y de algunos autos tronaron debido a los intensos estallidos, que cimbraron las viviendas en un radio extenso. El fuego fue registrado en varios videos que mostraron los momentos de las explosiones consecutivas.

Las explosiones sucesivas se registraron en el inmueble donde, según vecinos, se elaboran artificios de pirotecnia. Familias salieron huyendo y dejaron sus hogares.

La emergencia alertó a varias corporaciones de Bomberos, Protección Civil y emergencia de Irapuato y municipios vecinos que acudieron a apagar el fuego y a controlar la situación, pues se conoció que una parte de la pirotecnia o la pólvora almacenada en el lugar no había hecho explosión.

La Secretaría de Salud se declaró en alerta en caso de que fuera necesario recibir a personas lesionadas o con crisis nerviosa tras lo sucedido.

La Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial alertó a los habitantes de las colonias Peñuelas, Carrizal Grande, Loma Bonita, La Morada y Ojo de Agua de Bermúdez mantenerse atentos a la información por los canales oficiales, mantenerse alejados de la zona del percance, evitar exponerse a los contaminantes atmosféricos y, en caso de presentar algún síntoma, acudir a los servicios de salud.

También recomendó a los pobladores de las casas vecinas que, en caso de permanecer en ellas, mantuvieran las puertas y ventanas cerradas y cubrir las rendijas con trapos mojados, así como cubrirse nariz y boca ante cualquier indicio de humo.