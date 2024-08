Javier Lozano llegó sin querer al lugar donde estaba Sheinbaum; le desea “mucho éxito”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No hay ningún acercamiento pero sí le deseo mucho éxito, sería mezquino no desearle que le vaya bien a la próxima presidenta de la república”, declaró el panista Javier Lozano, al coincidir con Claudia Sheinbaum en el hotel donde la morenista se reunió con gobernadores.

El exsecretario de Trabajo, de acuerdo con versiones periodísticas, acudió al recinto el miércoles para reunirse con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.

El único consejo que el panista se limitó a dar Lozano fue que la próxima presidenta separe al actual presidente de las decisiones políticas: “Que se separe de López Obrador, que se deslinde”, dijo a reporteros.

@jordana_glez pic.twitter.com/erZIERW3IF — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 8, 2024

Lozano se encontró a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, en el hotel Courtyard, donde se llevó a cabo la reunión con los gobernadores constitucionales y electos de las entidades del centro de la república mexicana.

El político mexicano declaró a los medios de comunicación que todo se trató de una coincidencia y que él no tenía conocimiento de dicha reunión ni de la presencia de la doctora Sheinbaum.

“Les juro que no sabía que aquí estaba Claudia Sheinbaum, si hubiera sabido, si me dicen, no vengo, de verdad, no sabía que estaba por acá”.

Javier Lozano (@JLozanoA) acudió al hotel donde @Claudiashein se reunió con gobernadores del centro del país.



Video:…



pic.twitter.com/SzS19IPFsu — Emeequis (@emeequis) August 8, 2024

Manifestó que las reuniones que la virtual presidenta ha tenido con los gobernadores le parecen “muy bien”, un “muy buen gesto” y señaló que López Obrador no accedió a reunirse con nadie.

Relevo en el PAN

Al ser cuestionado sobre Marko Cortés y el manejo que le dio al Partido Acción Nacional (PAN), declaró que Marko fue una mala experiencia para el PAN y que los había decepcionado.

“Es una mala experiencia para el PAN, creo que nos decepcionó a todos, o a muchos panistas, no creo que él tenga la capacidad de imponer ni disponer a nadie para sucederlo, yo estoy con Jorge Romero”.

Aseguró que el partido necesita reformarse si quiere sobrevivir: “sí me parece que hay que hacer un cambio en los estatutos, en las reglas, en la forma de conducirse en el PAN, si quiere sobrevivir, ojo, sobrevivir”.

Y, recalcó que lo más importante actualmente es abordar el tema de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados: “no me resigno a entregar la república, no nos desconcentremos del tema más relevante del momento, es la sobrerrepresentación, es el agandalle que quieren hacer con los plurinominales en la Cámara de Diputados”.