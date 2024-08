Marchan por la desaparición de dos hombres y una mujer en Chiapa de Corzo

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– Familiares y amigos de Gabriel Hernández Jiménez y Ladislao de Jesús Velasco Gómez, suegro y yerno, el primero dedicado a la construcción y el segundo comerciante, desaparecidos desde el pasado 30 de julio en el municipio de Chiapa de Corzo, marcharon este jueves por la avenida principal de la capital chiapaneca en exigencia que aparezcan con vida.

A la manifestación se unieron los familiares de la joven Karen Michelle Taua López, de 16 años, desaparecida desde el 2 de agosto. Los tres se sumaron a la creciente lista de desaparecidos en Chiapas.

El fenómeno de las desapariciones en Chiapas empezó a agudizarse en 2021, a partir de la sanguinaria batalla por el control del territorio que mantienen cárteles de la droga, y que ha provocado una ola continua de ejecuciones, desapariciones, bloqueos, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados de la población que son las principales víctimas.

Frida Berenice Hernández López, hija de Gabriel y cuñada de Ladislao de Jesús, dijo que desaparecieron alrededor de las 10:30 de la noche del pasado 30 de julio, cuando salieron de la casa de su abuelo.

“Se fueron sin decir a dónde se dirigían, y sin que nosotros supiéramos a dónde iban. Al día siguiente ninguno de los dos se comunicó, no les llegaban los mensajes; no sabemos qué pasó.”

Frida, estudiante de derecho, aseguró que en Chiapa de Corzo mucha gente conoce a su padre, “saben que es una persona humilde y honrada. Esa noche estábamos en la casa del abuelo, pensamos que iban a dar la vuelta, pero ya no regresaron”.

Explicó que no tienen ningún rastro, ninguna sospecha, por lo que pidió a las autoridades que realicen una investigación adecuada, “que se muevan, porque hasta ahora no tenemos nada, no han hecho nada y es desesperante para nosotros como familia”.

Señaló que a casi 10 días de la desaparición de su padre y su cuñado, la Fiscalía de Desapariciones mantiene el caso como un registro y no ha iniciado las investigaciones. “Nosotros hemos solicitado el seguimiento de las cámaras, no nos las han entregado, también necesitamos los rastreos de celulares, pero nada ha pasado”.

Karen Michelle quedó de verse con una amiga

Familiares, amigas y amigos de Karen Michelle Taua López, marcharon con globos blancos y al frente la manta con su ficha de búsqueda de la Alerta Amber. Pidieron a la ciudadanía que les ayude a encontrarla, pues “es una chica quieta, cristiana, que entregó su vida a la fe, buena niña”.

“Pensamos que está secuestrada, que alguien la tiene y que los amigos saben mucho, con los que ella quedaba de verse”, dijo su hermana Lizzete al encabezar la marcha.

Relató que, el pasado 2 de agosto, su hermana Karen “salió de casa con mi hermano, pero él se quedó en una barbería, ella tenía prisa porque un amigo la pasaría a traer, luego se verían con otra amiga en Plaza Cristal, pero ahora esa amiga nos resulta sospechosa porque al día siguiente que mi hermana desaparece, la sacan de la ciudad. Le han llegado tres notificaciones para ir a declarar y ésta se niega”.

Lizzete comentó que el celular de su hermana estuvo encendido varios días, por lo que dice que las autoridades tuvieron la oportunidad de rastrear su ubicación, “pero no hicieron nada”.

“No nos quieren ayudar a encontrar a mi hermana, no nos dan ninguna razón, es por eso que salimos a marchar para que la gente nos ayude a encontrar a mi hermana”.