Alcalde morenista ordena quitar el micrófono a reportero que le hizo pregunta incómoda (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Santos González Yescas, alcalde morenista de San Luis Río Colorado, Sonora, pidió que le quitaran el micrófono a un reportero que le hizo una pregunta que lo incomodó durante una conferencia de prensa.

“Por favor quítenle el micrófono, tú estás metiéndote en algo particular. Traes toda una letanía mano. Otra pregunta”, dijo el presidente municipal a Jesús Manuel Angulo Corral, de Meganoticias.

En la conferencia del pasado miércoles, denominada Mañanera, el periodista formulaba una pregunta sobre la asignación de recursos públicos a un medio de comunicación presuntamente operado por funcionarios municipales, con datos obtenidos vía transparencia.

Alcalde de morenista de Sonora se molesta con reportero y pide que le quiten el micrófono



El Alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, pidió que el retiraran el micrófono al reportero Manuel Angulo de Meganoticias, luego de que este le cuestionó pagos a medios de… pic.twitter.com/nh4rywyPHp — Político MX (@politicomx) August 8, 2024

En el momento que el reportero detallaba información de presuntos involucrados en el caso, el alcalde lo interrumpió:

“Nomás te voy a decir esto, yo soy muy respetuoso con todos ustedes y yo siento que tú vienes con otra intención totalmente diferente, no es de informar, no es de preguntar. Si tú traes todo eso y dices que estamos actuando mal, están las autoridades competentes”, le reclamó el alcalde.

–Le quiero preguntar si usted sabe… –respondió el periodista.

“Yo no voy a permitir que tú estés con eso, vienes con todo, eh”, lo volvió a cortar González Yescas. “No es que me moleste, es que no es así”.

–Esta información es de transparencia, no es falsa –le insistió Angulo Corral.

“Tú preguntas por tu conducto, tú preguntas por nombre de otras personas, tú preguntas por anónimo, ya te tenemos detectado y nunca te hemos dicho nada porque te respetamos. Este no es un foro para venir a quejarse. Ya mejor quítale el micrófono”, dijo el presidente municipal de San Luis Río Colorado.

(A partir del minuto 40)

Denuncia amenaza

En su página de Facebook, Angulo Corral agredeció la solidaridad de amigos y colegas y acusó al funcionario municipal Enrique Gaytán de haberlo amenazado en un comentario en esa red social.

Captura de pantalla publicada por la cuenta Periodista Manuel Angulo

“Quiero finalmente dejar claro que si algo me sucede, ya sea en la integridad física o patrimonial, así como si algo sucede a mi familia, compañeros de trabajos y sus respectivas familias, en cualquier ámbito, ya sea personal, laboral o patrimonial, hago responsable al #alcalde #Santos #González #Yescas, al secretario del Ayuntamiento Héctor Sandoval Gámez, al director de Comunicación Social, Juan Pedro Morales Bojórquez, y al funcionario municipal de OOAMPAS, Enrique Gaytán Urías. Adjunto captura de pantalla de amenaza en red social, por parte de Enrique Gaytán Urías”, posteó el comunicador.