Exintegrantes del EZLN apoyarán a autodefensas en Chiapas contra sicarios

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un nuevo grupo armado de mujeres y hombres que se identificaron como exintegrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), anunció hoy su aparición en el municipio de Chenalhó, en apoyo a las autodefensas El Machete de Pantelhó; declararon estar dispuestos a enfrentar a “los sicarios del grupo criminal de Los Herrera”.

“Somos excompas zapatistas; les venimos a apoyar, a defender el derecho a la vida para que haya paz en nuestro bello municipio de Chenalhó”, afirmó el grupo de unas 30 personas que visten uniformes oscuros y se cubren el rosto con pasamontañas, en un video difundido en internet.

En el pronunciamiento leído por una mujer, manifiestan: “Vemos que esta guerra no tiene fin, nosotros somos testigo de lo que han cometido, hay muchos asesinatos, emboscadas y amenazas de muerte contra personas inocentes”.

“Nos duele ver el sufrimiento y la situación de nuestros hermanos de La Esperanza y Centro Tzanembolom que hoy están fuera de sus casas y desplazados en Chenalhó; mujeres, hombres, niños y ancianos han dejado sus casas, animales y todas sus pertenencias; se están enfermando y no tienen mucho alimento”.

Reclaman que “la ola de violencia de esos grupos criminales afecta cada vez más a la población de Chenalhó. Los tres niveles de gobierno nada han hecho al respecto; no han actuado en contra de ellos, el grupo criminal Los Herrera y de Fracción Tzanembolom.

“Ya ha pasado mucho tiempo. No han actuado en contra de ellos. Ya han matado a mucha gente inocente en este año y anteriores y siguen matando más personas. Y no se ha hecho justicia por el derramamiento de sangre. Nosotros no queremos otra masacre como la de Acteal en 1997”.