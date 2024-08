Último foro sobre Reforma Judicial se celebra en Sinaloa entre protestas

CULIACÁN, Sin. (apro).- Mientras trabajadores del Poder Judicial se manifestaban afuera del Congreso de Sinaloa, morenistas defendían la reforma que pretende que ministros sean elegidos por el voto popular, esto, durante el noveno y último foro de los llamados “Diálogos Nacionales” sobre esta reforma.

En el salón Constituyentes del palacio legislativo de Sinaloa, el foro se realizó con senadores y diputados federales junto a legisladores estatales, así como integrantes del gabinete estatal.

La bienvenida al evento estuvo a cargo del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo), Feliciano Castro Meléndrez, diputado morenista quien desde el inicio comenzó la defensa de esta reforma.

Posteriormente tomó la palabra presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel y, por último, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo Ruiz.

En su intervención, el gobernador Rubén Rocha Moya, afirmó que el nuevo modelo constitucional de justicia debe hacer de jueces, tribunales y fiscales, garantes de la paz social, “y esto sólo será posible si es la ciudadanía quien los elija con su voto, dotándolos de legitimidad para responder al pueblo con acierto y transparencia”, dijo.

Sin embargo, mientras en el salón Constituyentes las mayorías de Morena defendían sobre la propiedad de esta reforma, afuera decenas de trabajadores del Poder Judicial se manifestaban bajo el grito de “poder judicial independiente”.

En su intervención, el diputado federal morenista, Ignacio Mier, adelantó que una vez agotada la realización de estos Diálogos Nacionales, se empezará a perfilar el dictamen para la reforma del Poder Judicial, que contenga las propuestas y opiniones recogidas en estos encuentros a lo largo del país, donde aseguró que se trató de un ejercicio abierto donde no hubo oídos sordos.

“Claro, no podemos caer en el misticismo puro de lo intocado, pero tampoco en el liberalismo a ultranza de modificarlo completamente todo, tenemos que encontrar por el bien de México, en la tolerancia, en la democracia, en el ejercicio dialéctico, un dictamen que le dé una total y auténtica autonomía al Poder Judicial, que no esté supeditado a ningún otro interés que no sea el interés de servir al pueblo de México”, dijo.

Este fue el evento final de los nueve programados en diferentes estados de la República, en un evento que tuvo como mayores consideraciones una fuerte manifestación afuera del Congreso de Sinaloa como muestra al rechazo de esta reforma por parte de trabajadores del Poder Judicial.