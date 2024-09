Alcalde de Tlalnepantla rechaza iniciar el proceso de entrega-recepción

TOLUCA, Edomex (apro).– El morenista Raciel Pérez, presidente municipal electo de Tlalnepantla, denunció la negativa del alcalde en funciones, Marco Antonio Rodríguez, para iniciar el proceso de entrega-recepción de la administración, con el argumento de que los resultados, que marcan una diferencia de 16 mil votos en promedio entre el primer y segundo lugar, se encuentran impugnados.

El edil electo indicó que, al oponerse a instalar las mesas de transición, Rodríguez Hurtado atenta contra la legalidad y la institucionalidad, por lo que anticipó que impugnará el obstáculo ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), entablará una denuncia penal y otra ante la Contraloría del Poder Legislativo mexiquense.

“Hoy ingreso una medida de juicio de protección de los derechos políticos porque violenta mi carácter de presidente municipal electo, lo voy a denunciar ante la Fiscalía de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el día de ayer informé a la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México… La ciudadanía tiene derecho a conocer el estado que guarda la administración”, expuso.

Pérez Cruz aclaró que no existen elementos para, como lo asegura el alcalde, se anule la elección del pasado 2 de junio en el municipio, ya que no se configura ninguna de las causales que él invocó para impugnar la contienda, e indicó que la petición para el recuento total de las casillas incluso podría incrementar su ventaja, contrario a lo que Rodríguez Hurtado considera.

“Otro argumento que quiere hacer valer se refiere a una supuesta campaña de odio en redes sociales, de la que me deslindo, con la que no tengo nada qué ver, pero en su escrito (de denuncia) no demuestra que yo haya auspiciado esa campaña. No es puntual sobre la determinancia (sic), es omiso en señalar de qué manera esa supuesta guerra sucia influyó en el electorado para que dejaran de votar por él”, indicó.

El morenista señaló que el presidente municipal en funciones, quien además fue su contendiente de la alianza PRI, PAN y PRD “no se cansa de decir que ya vino a ofrecer dinero… mesa donde se sienta asegura que se va a repetir la elección, que ya fueron a ver a la magistrada Leticia Victoria Tavira y al magistrado Raúl Flores Bernal”. Pese a ello, Raciel Pérez confío en que la resolución del TEEM será apegada a derecho.

El alcalde electo recordó que los lineamientos para la entrega-recepción de las administraciones municipales establecen que la primera mesa entre los gobiernos salientes y entrantes debe celebrarse a más tardar el día 17 de septiembre, pero el pasado día 6, Marco Antonio Rodríguez le arguyó que, por estar impugnado el proceso, no va a realizar ese ejercicio. Con ello, señaló, violenta la ley.

Recordó que el artículo 401 del Código Electoral del Estado de México establece en su párrafo final que “en ningún caso, la interposición de los medios de impugnación suspenderá los efectos de los actos o resoluciones recurridas”, lo que significa que la impugnación no suspende la validez de la constancia de mayoría ni el proceso de entrega-recepción.

Esta aclaración, prosiguió, se encuentra respaldada por la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, que en su numeral segundo del artículo sexto determina que en ningún caso la interposición de los medios de impugnación producirá efectos suspensivos sobre el acto o resolución.

Finalmente, advirtió que, una vez que asuma el cargo, el primero de enero de 2025, revisará con lupa las finanzas y acciones de la actual administración: “Ya tengo quien me va a hacer las auditorías forenses, aparte de las que practica el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF)… Habrá responsabilidades administrativas, resarcitorias y penales”.