Sale diputada Paola Jiménez del PRI por abstención en reforma judicial

TOLUCA, Edomex. (apro).- La diputada Paola Jiménez dejó al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de abstenerse en la votación de la reforma judicial federal en el Congreso mexiquense.

Con ello, la fuerza de la bancada tricolor a nivel local, pasó de ocho a siete legisladores, con lo que se ubica en cuarto lugar, al mismo nivel del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), después de Morena con 35, el Verde Ecologista (PVEM) con 10 y el del Trabajo (PT) con nueve.

Mientras fuentes del tricolor aseguran que la legisladora fue expulsada de la bancada, Jiménez Hernández indicó que fue ella quien determinó, por congruencia, convertirse en una diputada sin partido.

En entrevista, la congresista precisó que, previo a la votación, recibió diversas llamadas de su dirigencia nacional y estatal con el objetivo de darle “línea” para votar en contra, lo que atenta contra la libertad y el fuero del que gozan los legisladores.

Aseguró que, tras la votación, ya no tuvo ningún acercamiento con la bancada, y si bien le llamaron para asistir a una reunión posterior, no le fue posible acudir porque ya se encontraba fuera del edificio parlamentario; por tanto, indicó que desconoce si, en su ausencia, la fracción determinó su expulsión, aunque ella ya había decidido independizarse.

Aclaró que en estos momentos no está pensando en sumarse a Morena, como en diversas ocasiones se ha especulado: “Mi salida se debe a un tema de causas, de posición, de postura, de convicciones, de una agenda social, y estaré, como ya lo manifesté el día de hoy al presidente de la Junta de Coordinación Política, como diputada sin partido en esta Legislatura en este momento”, expuso.

Fue hasta después de las 21:00 horas de este jueves cuando Aníbal González Pedraza, presidente del PRI en Toluca, dio a conocer que se iniciaron los trámites para solicitar al Comité Directivo Estatal la expulsión de la legisladora “debido a su actuar en contra de los principios fundamentales del PRI”.

“En el PRI, el compromiso con nuestros principios es inquebrantable, y no toleraremos comportamientos que traicionen nuestra ideología, a nuestros militantes y sobre todo al pueblo de México”, planteó, tras plantear que con su voto la diputada violó la posición política nacional y los documentos básicos del partido.

El sentido del voto de la legisladora fue recriminado en redes sociales por priistas, incluida Melissa Vargas, excandidata de “Fuerza y Corazón por el Estado de México” a la alcaldía de Toluca, y quien fue su contendiente interna por la postulación, a quien se identifica por su cercanía con Alejandro Moreno, dirigente nacional del tricolor.

Luego de la votación, Vargas Camacho publicó en sus redes sociales: “Lamento la posición ambivalente de la Dip @paojim en la votación. En momentos donde se define el rumbo democrático de nuestro país, los ciudadanos merecen claridad y compromiso. No hay espacio para la tibieza. Los representantes están ahí para tomar decisiones, no para evadirlas”.

En respuesta, Jiménez Hernández posteó: “No Melissa, no es ambivalente, es clara y la dije en tribuna. En tu caso, anunciaste votar en contra de la militarización en un video y en el pleno votaste a favor. No me extraña tu intención, eres una violentadora de mujeres -sentenciada-, tu mensaje es claro”.

Esta no es la primera ocasión que Paola Jiménez vota de manera diferenciada a su bancada en el pleno; lo hizo al menos en tres ocasiones anteriores, una de ellas fue su voto a favor del reconocimiento de los matrimonios igualitarios en el Estado de México, mientras sus compañeros priistas votaron en contra.