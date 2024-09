Partidos en Morelos coinciden en condena a Cuauhtémoc Blanco; PT lo llama “gobernador burro”

CUERNAVACA (apro).- Durante el inicio de los trabajos de la nueva Legislatura en Morelos, este domingo, los partidos políticos representados en el pleno coincidieron en la necesidad de luchar por la transformación en la entidad, reconociendo abierta o tácitamente, que el gobierno que está por concluir y que abandonó hace unas horas Cuauhtémoc Blanco Bravo, “el peor que ha tenido el estado” en su historia.

El exfutbolista anunció hace 48 horas que dejaba definitivamente el cargo, pues este domingo asumirá una diputación plurinominal federal por Morena.

SE LANZA LUZ DARY CONTRA MORENA Y RECLAMA DIPUTACIÓN DE CUAUHTÉMOC BLANCO./ Al hacer uso de la tribuna, la diputada reelecta Luz Dary Quevedo de Movimiento Ciudadano, reprochó al partido Morena haber premiado con una diputación federal a Cuauhtémoc Blanco, a quien calificó como…

Esta tarde tomó posesión del cargo junto con los otros 499 legisladores de la cámara baja. Pero ello no impidió que en la tribuna legislativa morelense la única diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo, quien se reeligió el pasado 2 de junio, lo calificara como “el peor gobernador de Morelos”.

Antes había reclamado que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador le “regalara” una diputación plurinominal.

“Morelos fue abandonado. Durante el gobierno (de Blanco Bravo) se convirtió en el primero lugar en feminicidios y más de seis mil morelenses perdieron la vida. Además de que en otros rubros la entidad sea la peor del país”, arremetió la también exalcaldesa de Tetecala y actual vicepresidenta el Legislativo.

Pero no sólo fue la oposición. El Partido del Trabajo que tiene dos diputados actualmente, por vía de la eterna diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz (que ya va para 12 años en las curules), fue más allá: “el oscurantismo se queda atrás, la persecución política (también), (así como) un gobernador terco y que no sabe leer. Un gobernador burro. Un gobernador que no era del estado. Y un gobernador que no conocía el territorio ni nuestra historia, hoy ha cambiado por una mujer preparada, una mujer culta que ama a Morelos”.

CAMBIAMOS A UN GOBERNADOR BURRO POR UNA GOBERNADORA PREPARADA: TANIA VALENTINA



La diputada Tania Valentina, legisladora local, afirmó que el Partido del Trabajo será aliado de la gobernadora electa, Margarita González Saravia.



"Venimos de un gobierno terrible, de un… pic.twitter.com/C7TbSFDYcv — VOM Noticias (@VOMNoticias) September 1, 2024

Por cierto, Margarita González Saravia Calderón, la gobernadora electa, acudió a las 9 de la mañana al Congreso local, procedente de Los Ángeles, California, donde realizó una gira relámpago entre la noche del viernes y el sábado para participar en un festival organizado por organizaciones de migrantes morelenses en aquel estado norteamericano.

La sesión comenzó a las 9:18 horas y ella se retiró una vez que fue instalado el Congreso para acudir al informe de López Obrador en el zócalo de la Ciudad de México. Ya no escuchó los posicionamientos de los partidos.

El PAN no dejó pasar la oportunidad en esta primera sesión. Daniel Martínez Terrazas, su coordinador, famoso porque quiso hacerse pasar por indígena en la anterior legislatura federal y fue despojado del cargo, dijo en la tribuna local que su partido es la primera fuerza política de la entidad, pues, aunque la gubernatura fue ganada por Morena y aliados, recordó que ellos ganaron en los municipios más poblados de la entidad: Cuernavaca (la capital), Cuautla, Jiutepec, Temixco y Yecapixtla, entre otros.

Deslinde

A nombre de la mayoría parlamentaria, Rafael Reyes Reyes, coordinador de Morena, cerró los posicionamientos con un deslinde del gobierno de Cuauhtémoc Blanco: “Nos encontramos en el umbral de una nueva etapa (…) Hoy más que nunca es imprescindible la lucha contra la corrupción. Reconocemos la crisis política, económica y social que vive Morelos. Que quede claro: nuestro movimiento no es responsable por el actuar de cualquier funcionario público cualquiera que sea su nivel”.

Además, hizo un llamado al encargado de despacho de la gubernatura, el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, para que facilite el camino de la gobernadora electa en la transición, pues han trascendido diferencias y obstáculos que ha ido colocando el exfutbolista en el traspaso de la información y la administración a un mes del cambio de poderes.

Los demás representantes partidistas presentaron sus agendas y listado de buenas intenciones: Nueva Alianza, PRI y Verde Ecologista.

La presidenta de la Mesa Directiva, Jazmín Solano, de Morena, exalcaldesa de Temixco, cerró haciendo un llamado a la unidad. Por los otros poderes acudieron Israel Calderón, jefe de la oficina de la Gubernatura y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea.