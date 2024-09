Frayba denuncia incremento de violencia en contra de sus integrantes

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denunció este 19 de septiembre que, en los últimos meses, sus integrantes han sufrido un incremento de la violencia en su contra, “allanamiento, amenazas de muerte, difamaciones, seguimiento como los actos más frecuentes”.

El organismo señaló que desde 2021, han alertado del incremento de la violencia y violaciones de los derechos humanos en Chiapas; pero “desde el mes de enero en Palacio Nacional y directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos registrado cuatro ataques, agresiones y deslegitimación de nuestro trabajo. Lo que ha desatado una serie de actos en cascada de agresiones digitales a nuestras cuentas institucionales”.

“En los meses de julio, agosto y septiembre hemos documentado amenazas de muerte y recientemente el allanamiento a la casa de un integrante del Frayba, como un modo de intimidación y de amenaza”, aseguró en un pronunciamiento público.

Señaló que “los comentarios hostiles, la difamación y el desprestigio a nuestro trabajo sigue siendo una constante. Se suma la extorsión, intimidación, vigilancia y agresiones verbales, y varios de ellos vienen de actores vinculados a los gobiernos municipal, estatal y federal”.

El organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz García y que actualmente dirige el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, reprochó que a pesar de que cuenta con Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el Estado mexicano no ha garantizado la protección de las personas defensoras de derechos humanos que integran el Frayba”.

“Las omisiones del Estado, al no realizar una investigación seria y exhaustiva encaminada al conocimiento de la verdad sobre los hechos y las fuentes de riesgo dado a conocer, afecta el trabajo diario y tiene un efecto amedrentador para ejercer la defensa de los derechos que se reclaman de manera justa ante la autoridad que violenta, porque sabe de facto que existe un pacto de impunidad”, subrayan.

El gobierno de la 4T no pudo, no puede parar la vorágine de la violencia

El Frayba afirmó que es claro que el Gobierno no cumple a cabalidad con la protección en el territorio mexicano, “hoy estamos en medio en una crisis profunda de los derechos humanos y una violencia generalizada y criminal que se decanta en todas las esferas de la vida, el gobierno de la Cuarta Transformación no pudo, no puede parar la vorágine de la violencia, al contrario, los riesgos van en aumento y con ello a quienes defiende los derechos humanos tal como es en Chiapas”.

Con todo, y a pesar de la de la ineptitud gubernamental, reafirma su compromiso de seguir caminando al lado del pueblo organizado que defiende sus derechos humanos con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel.

Reseña que, desde su inicio, el Frayba ha sido objeto de constante vigilancia, intimidación, hostigamiento y amenazas tanto de agentes no estatales vinculados a los gobiernos, autoridades estatales, federales y del Ejército mexicano, así como pronunciamientos públicos estigmatizantes por parte de altos funcionarios, por realizar el trabajo de defensa de los derechos humanos, el cual ha molestado los señalamientos de las violaciones a derechos humanos que cometen. El común denominador es la falta de investigación, identificación y castigo a los responsables.

El organismo fundado en 1989, hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para pronunciarse y sumar la voz de exigencia por el respeto al trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos para seguir construyendo la paz.

“Nos solidarizamos con los pueblos, organizaciones y colectivos que han sido reprimidos y criminalizados por defender sus derechos, su tierra y territorio, estamos convencidos que desde abajo y a la izquierda estas las alternativas para seguir tejiendo organización y comunidad”.