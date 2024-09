AMLO esquiva botellazo en su última gira por Veracruz (Video)

VERACRUZ, Ver. (apro).- En su última gira por el estado, este día el presidente Andrés Manuel López inauguró el centro cultural “Leyes de Reforma" y la casa museo Benito Juárez en el Puerto de Veracruz.

López Obrador fue recibido a gritos por trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Veracruz, quienes desde temprana hora lo esperaban afuera del recinto cultural para manifestarse contra la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

A su llegada al recinto, el presidente esquivó una botella de agua cerrada que le lanzaron, la cual intentó atrapar Cuitláhuac García, gobernador de Vraecruz. Mientras trabajadores del Poder Judicial de la Federación coreaban consignas como '¡Dictador, dictador!' y '¡Si Juárez viviera, con nosotros estuviera!', los simpatizantes de Morena respondían con: '¡Es un honor estar con Obrador!' y '¡Presidente!'.

En el evento, López Obrador estuvo acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez y de los secretarios de Hacienda, de Cultura, de Marina y la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle.

En su discurso, el presidente dijo que se despedía de Veracruz:

“Vengo a despedirme, me voy contento (Sic)… No quiero ser hombre fuerte, no quiero ser caudillo, jefe máximo, mucho menos cacique, no olvidemos para todos, no hay que tenerle apego al poder ni al dinero, porque a veces se confunde. La felicidad no son los bienes materiales, la felicidad es estar bien con nuestra conciencia y el prójimo”.