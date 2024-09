Violencia azota esta vez a Sonora: pánico y caos en Ciudad Obregón por balaceras (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La violencia se desató este domingo en Ciudad Obregón, cabecera del municipio sonorense de Cajeme.

En varias colonias se registraron enfrentamientos armados que desataron caos y pánico y dieron lugar a operativos de seguridad que culminaron con la captura de un presunto criminal.

No no, no es Culiacán, es ciudad Obregón Sonora, así amaneció este domingo #cajemenews #cajeme #CiudadObregón #Sonora pic.twitter.com/hDGHOqKfJU