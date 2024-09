El PAN de NL anuncia nuevas denuncias contra Samuel García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las revelaciones sobre otras triangulaciones y una maraña de razones sociales en torno al proyecto de Tesla, han colocado de nueva cuenta al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, bajo la lupa.

Luego de que ayer, el legislador panista Carlos de la Fuente Flores, presentara ante el pleno del Congreso local un punto de acuerdo basado en el reportaje publicado por Proceso, sobre el terreno adquirido para el proyecto de Tesla, en Santa Catarina, Nuevo León, hoy anunció denuncias por la vía penal.

En el reportaje se expone que, de acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía General del Estado, los vendedores del terreno para la gigafactory de Tesla, transfirieron fondos a una empresa que, a su vez, pagó a una razón social y de ahí a otra empresa, que finalmente transfirió 123 millones de pesos al despacho de García Sepúlveda y de su padre, Samuel García Mascorro, Firma Jurídica y Fiscal Abogados.

Las denuncias que presentará De la Fuente Flores corresponden a dicho asunto y serán contra el gobernador, su padre y contra quienes resulten responsables.

“Yo garantizo que, como me lo exige el pueblo de Nuevo León, no me quedaré de brazos cruzados y presentaré las denuncias correspondientes. Pero no es lo mismo hacer un Punto de Acuerdo solicitando esto de parte del Congreso de Nuevo León, que poner una denuncia en lo personal como diputado. Pero es lo menos que puedo hacer”, señaló.

Agregó que, si otros diputados deciden “solapar la corrupción de Samuel García y su padre”, él no lo hará y llegará hasta las últimas consecuencias en la presentación de las denuncias ante las autoridades correspondientes.

En la sesión del Poder Legislativo del lunes, el líder de la fracción albiazul presentó un exhorto para que se investigue la información publicada por Proceso.

Además, solicitó al Congreso local, a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Nuevo León, a la UIF, a la Auditoría Superior del Estado que se haga una investigación de lo que está señalando la nota periodística.

El legislador finalizó anunciando que insistirá en la Comisión Anticorrupción para que se pida la investigación de diversas instancias sobre la triangulación de fondos que presuntamente favorecen al gobernador.