Oaxaca: PAN presentará 12 controversias constitucionales en contra de la Reforma al Poder Judicial

OAXACA, Oax. (apro).- La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, declaró que van a presentar 12 controversias constitucionales en contra de la Reforma al Poder Judicial porque lo que aprobaron en la “cueva de Alí Babá y sus cuarenta ladrones” es un retroceso de más de 50 años.

Precisó que serán los 12 presidentes municipales emanados de las filas del PAN los que interpondrán las controversias constitucionales para impedir que el partido hegemónico, Morena, ponga a “puros ineptos” que vayan a sacar de una tómbola como si fuera un asunto político o de elecciones a modo.

Entre los presidentes municipales que ya alistan su controversia se encuentran el de Huajuapan de León, Mitla, Ahuehuetitlán y Ayuquililla, en total son como 12, “ya recibí la instrucción y estamos recabando todos los documentos para iniciar con el llenado de los formatos”.

Argumentó que las autoridades municipales se acogieron al Artículo 105 de la Constitución para presentar las controversias en contra de la Reforma del Poder Judicial que busca dejar a un lado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a personas profesionales de carrera para poner puro inepto que sólo obedecerá órdenes de quien los vaya a poner.

Adelantó que las autoridades municipales del PAN en todo el país serán las que presentarán las controversias y acciones de inconstitucionalidad porque son parte del pueblo y no pueden tener un organismo donde no haya equilibrios.

Woolrich Fernández ejemplificó que “si hay un abuso de autoridad y la víctima es el pueblo, si no hay ese equilibrio en los poderes, no habrá autoridad que nos defienda, así es que necesitamos jueces por oposición, ministros y magistrados por posición y que tengan carrera profesional no lambiscones o miembros de la cueva de Alí Babá y sus cuarenta ladrones”.