El FREG pide a Sheinbaum no pactar con el “cacique de la universidad” de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro; (apro).- Con una marcha para exigir una auditoría federal al tres veces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, surge el Frente por la educación, la democracia y la Institucionalidad Guerrerense (FREG).

La organización pidió a la presidenta electa Claudia Sheinbaum no pactar con el “cacique de la universidad” a quien acusaron de privatizar la educación media superior y superior con el cobro de cuotas y el desvío de dinero para la construcción de su universidad privada el Instituto de Desarrollo Salvador Allende Gossens (IDESAG).

El FREG dijeron los organizadores de la marcha está conformado por 14 organizaciones estudiantiles y sociales, entre ellas, de estudiantes rechazados.

La marcha de unas 200 personas salió este miércoles de la alameda central de Chilpancingo y concluyó en el recinto de las oficinas del poder ejecutivo, antes llamado Palacio de Gobierno.

En las lonas y pancartas se hicieron fuertes señalamientos al rector, al senador y padre de la gobernadora, Evelyn Salgado, Félix Salgado Macedonio.

“Evelyn Salgado: si no puedes con el cargo renuncia por complicidad y corrupción” y “Cárcel para Félix Salgado por traicionar al pueblo. No cumplió su promesa del 2018: ¡No más rector rico con universidad pobre!”.

Acusaron que Morena en Guerrero pactó con corruptos ya que cada año se quedan sin espacio miles de jóvenes.

“La Universidad Autónoma de Guerrero está en manos de un cacique, un cacique que lleva 10 años en el poder sin que nadie haga nada al respecto”.

“Hoy marchamos en la capital del estado de Guerrero para denunciar que la 4T no ha llegado. Aquí gobiernan los mismos caciques, aquí se hace lo que el nuevo cacique dice, Félix Salgado, su hija la gobernadora y su aliado Javier Saldaña”.

Alejandro Reyes Martínez, uno de los coordinadores de la marcha pidió que se investigue quién es realmente el dueño del INDESAG que se está expandiendo por todo el estado ante la falta de espacios en la universidad.

“Son escuelas privadas construidas con recursos desviados de la máxima casa de estudios”.

Dijo que en la ley orgánica de la universidad se indica claramente que los estudiantes de la UAG no pagarán inscripción ni reinscripción sino una cuota voluntaria, pero que en los hechos si no pagan 2 mil o 3 mil pesos no entran a estudiar.

En la UAG, denunció, se paga incluso para ir al baño.

En contraste, este jueves por la mañana cientos de estudiantes de la facultad de Derecho de la UAG, afines al rector Javier Saldaña, salieron a las calles de Chilpancingo para respaldar la Reforma Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.