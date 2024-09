“Microviolencia”, que la mujer no quiera tener relaciones con un hombre, dice diputado de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado local de Morena en Tamaulipas, Marte Alejandro Ruiz Nava, definió como “microviolencia” de la mujer contra el hombre si ella “no le hace el lonche” o “si no ‘comparte’ una noche con él porque le duele la cabeza”.

Tales declaraciones levantaron polémica en las redes sociales contra el legislador, quien fue acusado de “machista” y “misógino”. En su defensa, propuso crear el “Instituto del hombre” y advirtió que seguirá defendiéndolo “porque también es un ser humano y merece ser defendido como muchas mujeres”.

Las declaraciones del secretario de la Comisión de Familia y vocal de la Comisión de Educación en el Congreso de Tamaulipas se hicieron virales ayer por la tarde cuando, en una entrevista con la prensa, habló de que seis de cada 10 casos de violencia contra el hombre no son denunciados.

“Si vamos a la situación de violencia, de igualdad, en el sentido de que una mujer se siente violentada por el hecho de que simplemente un hombre le levante la voz; de la misma manera, si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace el lonche, también se puede decir que es una micro situación de violencia; si no comparte una noche con él, es decir, que le duele la cabeza y no quiere tener relaciones sexuales con él, también es una microviolencia porque no está cediendo a estar con su pareja”, dijo.

Es el morenista Marte Alejandro Ruiz Nava, diputado local en Tamaulipas, que propone crear el 'Instituto del Hombre' ?? pic.twitter.com/wysKdbu1c9 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 7, 2024

Ruiz Nava argumentó que “la violencia está en todo tipo de situaciones”, pero “hoy se le hace más caso a una situación de denuncia para mujeres y no a favor de los hombres”. También reclamó que no existe ninguna dependencia especializada en atender a hombres víctimas de violencia, mientras que sí existe la Fiscalía de la Mujer y la Secretaría de la Mujer.

Entonces, sugirió que “en automático” deben ser creadas las mismas dependencias para el hombre. “No debemos ni luchar por eso, porque si se habla de igualdad, se debe hablar, precisamente de que deben existir estas mismas instituciones que beneficien a los hombres de la misma manera como se beneficia a las mujeres”.

Luego, pidió ayuda a los periodistas hombres que lo entrevistaban, entre quienes emitieron algunas risas, y les dijo que necesita tiempo para recabar firmas y “despertar conciencia”, no solo entre hombres, sino entre mujeres.

Y lanzó la pregunta: “¿Cuántas mamás van a ver a sus hijos sufrir por este tipo de leyes y que el hombre no tiene dónde refugiarse, si es el culpable por este, entrecomillas, tipo de violencia?”.

La defensa del legislador

Tras la polémica de sus primeras declaraciones, la mañana de este sábado, el diputado morenista, Marte Alejandro Ruiz Nava grabó y difundió un video en sus redes en el que recordó las acciones que ha hecho en torno al tema.

También mencionó que al inicio de la legislatura promovió una ley “que va en contra del odio contra el hombre”, así como una “ley de paternidad” para “comprobar que el hijo que está teniendo la mujer sea del hombre y también de la mujer, porque pueden ser cambiados”; además de una serie de acciones para “visibilizar la violencia que existe contra los hombres”.

Sin embargo, reclamó que “pareciera que eso no importa. Hoy me llaman machista, misógino, cuando en ningún momento he ofendido a ninguna mujer ni he buscado dañarlas”.

Por el contrario, dijo, “celebro sus triunfos, celebro que estén llegando a muchos espacios porque de eso se trata la igualdad”. Y dejó en claro: “Que el hombre tampoco debe quedarse abajo, que también así como las diferentes instituciones buscan defender a las mujeres, también el hombre sea protegido”.

Ruiz Nava argumentó: “¿Cuántas mujeres han metido denuncias falsas?, que también fue una de las iniciativas que propuse, con el fin de quitarle y arrancarle a sus hijos a su pareja. ¿Cuántas han denunciado falsas violaciones, acosos contra hombres por destruirlos?”.

Y lanzó: “Si esto es malo que yo salga a defender a muchos hombres y a mujeres que son familia de esos hombres que sufren también ese tipo de violencia, lo seguiré haciendo”.

Por último, el legislador de Morena acusó que algunos medios de comunicación cambiaron sus declaraciones y reiteró: “No soy machista, defiendo al hombre porque también es un ser humano y merece ser defendido como muchas mujeres”.