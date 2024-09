Alcaldesa de Chilpancingo compara su expulsión de Morena con “traiciones” sufridas por AMLO

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, comparó su expulsión de Morena a un año de reunirse con un líder criminal, con la persecución política y “traiciones” que tuvo Andrés Manuel López Obrador antes de convertirse en presidente de México.

Advirtió que impugnará la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena y que en 2025 podría buscar la dirigencia estatal del partido.

“No me voy a ir, no me voy a ir, mi papel en este momento es estar aquí”.