Chiapas: Trabajadores protestan contra la reforma al Poder Judicial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación de los 11 juzgados de distrito de Chiapas, volvieron a salir a las calles este domingo 8 de septiembre, para advertir que el poder Ejecutivo pretende pasar “del absolutismo a la abierta dictadura”.

Bajo la lluvia, con vestimenta blanca y con pancartas los trabajadores del poder judicial corearon diversas expresiones de repudio: “México despierta, la dictadura está en la puerta”, “Si el pueblo se informa no pasa la reforma”, “Defendemos la justicia, ¡no a la reforma!” fueron las expresiones de los inconformes.

Abraham Morales Castellanos, oficial judicial dijo que no están en contra de que se haga una reforma al poder judicial, pero esta tiene que ser sistemática y profunda.

Expuso que la iniciativa planteada, es un riesgo inminente y de aprobarse se trastocaría el orden jurídico, la estabilidad económica, política y social del país.

El jurista agregó: se trata, de todo el paquete de reformas: la constitucional, la de los órganos autónomos, en el cual no se ve ese movimiento de esperanza de México que tanto pregonó esta administración, “lo que vemos es odio y venganza”.

Frente al Congreso del estado, donde culminó la marcha, Morales Castellanos advirtió que, de aplicarse la reforma, “será suicida, auto destructiva”. “Sabemos que la administración actual le importa un bledo, un comino que se destruyan las instituciones y se le parta la cabeza a la democracia”.

Dijo que México necesita una reforma de gran calado, pero la propuesta del presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, tiene todo, “menos justicia, ya que lo que pretende es sustituir la clase judicial actual por otra mediante el voto popular”.

La marcha que reunió a trabajadores de las diferentes áreas de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa y Tapachula, los participantes hicieron un llamado a la presidente electa Claudia Sheinbaum: que no permita que se apruebe la reforma, porque ella no quisiera “un país que va estar en una cuestión económica catastrófica.

“Porque si no hay confianza en el sector mexicano, las inversiones se irán, si no hay inversión no habrá crecimiento económico, no habrá empleo ni para los programas sociales que son pilar de esta administración”, advirtieron.