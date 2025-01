Gobernador mayo acusa a Sedatu de despojo durante foros del PND en Sonora (Video)

HERMOSILLO, SON. (apro) .- Este sábado la capital de Sonora fue sede de los foros para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, documento central para el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, evento durante el cual el gobernador tradicional de Cohuirimpo, pueblo mayo, señaló a la Sedatu por despojo por declarar cerca de 2 mil hectáreas de su territorio como terrenos nacionales.

“Exigimos respeto ante este tipo de actos, como es el foro para la consulta de un PND que nosotros consideramos una afrenta y una burla porque con la aplicación de esas leyes adjudican propiedades, en este caso la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) que otorga territorios ancestrales de pueblos como el mayo, particularmente Cohuirimpo.

“Sedatu está violando los derechos más elementales de nuestros pueblos otorgando, escriturando y declarando terrenos nacionales aquellos que no están registrados”, dijo Remedios Severo Aguilar Osuna, gobernador tradicional de Cohuirimpo, uno de los 8 pueblos mayos, y aseguró que se trata de “poco más de 2 mil hectáreas” que no se encontraban registradas porque esto no era obligación para los pueblos originarios cuando se realizó el Registro Público de la Propiedad por un decreto de Benito Juárez.

Durante la sesión sobre “gobernanza con justicia y participación ciudadana”, al interior del hotel Lucerna, Aguilar Osuna también se dirigió al fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez para pedir su “participación directa” debido a la presencia de criminales en el territorio de Cohuirimpo.

Al cierre del evento, el Víctor Hugo Hoffman Aguirre, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Sedatu, mencionó entre sus conclusiones que se tomará en consideración la armonización de las leyes mexicanas con las de los pueblos originarios.

“Se identifican como algunos puntos relevantes a considerar desarrollar e implementar en el PND los temas relativos a combate a la corrupción y nepotismo, por otro lado lo relativo a la vinculación con el gobierno de los Estados Unidos para el combate a la inseguridad. Un punto más es el relativo a la armonización de leyes con los pueblos originarios. Así mismo, se considera la perspectiva de género en todo el desarrollo nacional”, dijo el funcionario sobre el contenido de las discusiones en la mesa 1 de 4.

Otros de los temas discutidos en las mesas fueron la necesidad de “vivienda para personas desplazadas por cuestiones de violencia” y para mujeres jefas de familias, así como “respetar la vocación del suelo” para definir en dónde puede haber asentamientos humanos y la creación de parcelas escolares y el incremento de escuelas con horario extendido.

El evento estuvo encabezado por la titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, quien afirmó que el ejercicio busca replantear la manera en la que el PND se hacía en otros gobiernos.

“La consulta pública (para la elaboración del PND no) puede ser un ejercicio de simulación, de decir que se elabora el documento, se hace una consulta de imagen y el texto ya está y nada más. Se requiere que sea un proceso democrático, un proceso que sume las distintas propuestas de todos los sectores que hoy están aquí presentes”, dijo.