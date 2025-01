Recapturan a “El Chore”; se fugó de Puente Grande fingiendo ser visitante

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) recapturó a César “D”, quien aprovechó la visita por las fiestas decembrinas para fugarse del Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco.

“El Chore” se encuentra vinculado a proceso desde el año 2020 por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, ya que en ese mismo año fue capturado durante un operativo contra una banda de secuestradores. Además, es señalado como presunto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones, el imputado utilizó el movimiento de personas que ingresaban al penal durante las visitas navideñas para evadir los controles de seguridad. Las autoridades notaron su ausencia tras el pase de lista posterior a las visitas.

Así mismo, se sospecha que recibió apoyo interno durante su huida, por lo que cuatro custodios fueron detenidos y vinculados a proceso por su presunta participación en la fuga.

Sin embargo, no es la primera vez que “El Cevichón” consigue escapar de Puente Grande. Su primera fuga ocurrió el 18 de febrero de 2001, mientras cumplía condenas por robo de vehículos y portación de armas.

Con la ayuda de su esposa y su medio hermano, quienes le facilitaron ropa distinta a la permitida para los internos, se disfrazó y aprovechó la multitud de aproximadamente 800 visitantes dominicales para mezclarse con ellos y salir sin ser detectado.

No obstante, su ausencia no fue notada de inmediato, y no fue hasta 2003 que fue recapturado tras ser detenido en Zapopan por disparar al aire mientras estaba bajo los efectos del alcohol.