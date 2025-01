Familiares protestan por el feminicidio de Eleuteria, policía apuñalada en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro; (apro).- Familiares y pobladores de Alcozauca en la región Montaña de Guerrero marcharon para exigir justicia por el feminicidio de Eleuteria, cometido por un policía municipal el pasado 5 de enero.

A la gobernadora Evelyn Salgado (Morena) le pidieron seguridad para el municipio donde suman tres asesinatos contra mujeres en el último año, se realizan secuestros y la gente tiene temor de salir a las calles por la noche. También le reclamaron revisar los perfiles de los policías y del mando de Seguridad Pública.

La tarde de este sábado, unos 100 habitantes, entre ellos mujeres y niños, encabezados por el papá de la víctima, Zacarias Reyes salieron a las calles de Alcozauca con un altavoz, veladoras, flores blancas y pancartas para exigir justicia y un alto a los feminicidios.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña precisó que Eleuteria Reyes Benito, de 31 años, originaria de la localidad na savi Cruz Fandango, municipio de Alcozauca, fue víctima de feminicidio el 5 de enero por parte de Herminio de Dios Bautista, un policía municipal.

Al momento de su muerte Eleuteria era agente de Tránsito municipal, madre de cuatro hijos y estaba separada de su esposo Arturo N por violencia familiar, detalló el organismo.

En su trabajo anterior se desempeñó como policía municipal donde era hostigada por su compañero Herminio. La víctima denunció ante el presidente municipal, Crispín Agustín Mendoza, acoso y ofensas por parte de su compañero policía, quien incluso amenazó con correrla del trabajo si no se casaba con él.

Eleuteria fue cambiada al DIF municipal y luego a la dirección de Tránsito, sin embargo, Herminio no dejó de hostigarla.

Fue la tarde del domingo 5 de enero que Herminio atacó con una navaja a Eleuteria en el interior de su vivienda. La víctima forcejeó, pero quedó tendida cerca de la puerta de la entrada con al menos 30 heridas.

El calvario de Eleuteria no terminó ahí. Tuvo que peregrinar por el hospital comunitario de Alcozauca que no cuenta con ambulancia, por el hospital de Tlapa donde le dijeron a su papá que tenía que esperar para si se salvaba o se moría ante la falta de anestesiólogo, cirujano y sangre.

De Tlapa la mandaron en una ambulancia con dos médicos al hospital de Chilpancingo, a cuatro horas y media de distancia, pero en el trayecto dejó de funcionar un aparato que le colocaron para que respirara. El cuerpo de Eleuteria no resistió.

En la misma ambulancia trajeron de regreso a Eleuteria desde Chilpancingo al hospital de Tlapa, donde personal del ministerio público la volvió a regresar a Chilpancingo al Servicio Médico Forense.

El cuerpo de Eleutaria por fin pudo descansar tres días después del ataque, el miércoles 8 de enero por la mañana cuando llegó a su natal Cruz Fandango. Fue sepultada el jueves.

El 8 de enero la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) dio a conocer que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Herminio N, quien se desempeñaba como policía municipal, “por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental en Alcozauca”.

La FGE aseguró que la mujer de profesión policía de tránsito falleció debido a lesiones provocadas por un arma punzocortante.

La marcha de este sábado 11 por las calles de Alcozauca concluyó frente al edificio del Ayuntamiento.

Entre las consignas se escuchó “Justicia para Eleuteria”, “Ni una más en Alcozauca”, “Le quitaron la vida a una hermana” y “Policía: estás para protegernos, no para matarnos”.

El padre de la víctima, Zacarías Reyes dio un mensaje en su lengua Tu’un Savi, que traducido al español dice:

“Engrandezcan su corazón señoras y señores. Gracias por acompañarme en la marcha a nombre de mi hija. No presentía esta tragedia, este es un municipio donde debería de haber seguridad, donde hay policía que cuida a todas las comunidades, inclusive, he visto presencia de militares, por eso no imaginé que esto le fuera a suceder a mi hija, pensé que estaba segura.

“Ella vino a trabajar para mantener a sus hijos y la mataron. Exijo que no liberen al asesino de mi hija, ¿por qué lo hizo? le ocasionó 30 heridas con el cuchillo, a nadie se le desea ésto, todavía estaba viva y hasta antes de llegar al Hospital de Chilpancingo falleció.

“Exijo a la autoridad que sea honesta de procurar la justicia para mi hija. El gobierno de la República dice que ahora habrá seguridad y los ciudadanos están contentos con el discurso, pero ¿qué está pasando?

“Los militares llegan y se concentran en el centro del municipio, no recorren para vigilar. Hay niños que estudian y podría pasar lo mismo, esto que le pasó a mi hija no es agradable para mí.

“El personal del hospital fue quien me dio información sobre mi hija, ninguna autoridad me avisó o al menos hubieran avisado al comisario o delegado de mi comunidad, nadie dijo nada, ¿acaso mataron un animal o un perro?

“No tengo miedo de estar hablando aquí, si a mí también me van a matar pues que me maten, de todas maneras, me voy morir. Reclamo a mi hija porque no es justo lo que le hicieron. Disculpen mis palabras y gracias”, finalizó.

Durante el recorrido Zacarías Reyes portó una cartulina con el mensaje: “Quédate en mi memoria y en mis recursos, quédate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte”.