Mauricio Kuri, gobernador “amigo” de Ken Salazar, pide prepararse “para lo peor” en México

QUERÉTARO, Qro. (apro).- El gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri González, quien semanas atrás difundió fotografías con su "amigo", el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, lanzó un mensaje en el que pidió a la nación “prepararnos para lo peor”.

“Nuestro país va a enfrentar enormes desafíos en los meses por venir, como nunca antes nuestra soberanía, nuestra dignidad, nuestra tranquilidad y nuestro bienestar están en riesgo. Hago un llamado a la nación para prepararnos para lo peor y ¡esperar lo mejor!, los pueblos dibujan sus horas más luminosas en los momentos de mayor oscuridad", expresó a unos días de la toma de protesta de Donald Trump.

Trump ha realizado amagos respecto a imponer aranceles a México, que han sido respondidos en el mismo tono por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero el gobernador queretano dijo que México debe terminar con “la política del rencor”.

“En unidad y reconciliación debemos desplegar lo mejor de México para dialogar sin transigir, construir sin fracturar e imaginar un futuro común para nuestros pueblos, la región de Norteamérica debe ser referente de libertad, democracia y prosperidad”.

El gobernador queretano recordó que a Estados Unidos se dirige el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas; que los mexicanos en aquel país enviaron 60 mil millones de dólares de remesas a sus familias; que México recibe de Estados Unidos 6 de cada 10 litros de gasolina, el 45 por ciento del gas y la mitad del maíz que se consume.

En ese contexto dijo que en una negociación se gana no lo que mereces, sino lo que negocias.

“Ya fue suficiente división y discordia. Emprendamos sin temor el camino hacia el futuro. Seamos audaces, confiemos en nuestra inagotable capacidad de crear bien común, no hay tiempo que perder”, finalizó.

Rechazo a Trump

Hace cuatro años, Mauricio Kuri González, quien entonces era coordinador de los senadores del PAN, cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador acudiera a reunirse con Donald Trump.

“A mí en lo personal no me gusta que una persona que ha violentado tanto a los mexicanos, que ha sido tan agresivo con los mexicanos, tan duro, y que los sigue hiriendo, todavía se me hace una falta de respeto que el día de ayer haya mandado fotos del muro, pues que diga que es ‘maravilloso’ mi presidente, para mí en lo personal no me gusta, porque es una persona que ha sido muy pero muy ofensiva con nosotros”.

En aquel momento, cuando López Obrador visitó a Trump, Kuri González consideró junto a otros panistas que la visita solo obedecía a un interés electoral.

“Esperemos que logremos ser muy firmes en esta visita. Desgraciadamente lo único que vemos desde nuestro grupo parlamentario es que sólo es para apoyar un mitin electoral”.

En ese mismo sentido, el panista Ricardo Anaya, cuestionó que se hubiera utilizado la imagen del encuentro entre López Obrador y Trump, en spots del entonces presidente de Estados Unidos, que aspiraba a la reelección, pero quien terminó por perder ante Joe Biden, lo que festejaron varios panistas.